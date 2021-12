In alle angst leeft Kleermaker als kluizenaar: 'Corona overschaduwt dit WK darts'

Martijn Kleermaker weet als geen ander hoe het voelt om het WK darts noodgedwongen te moeten verlaten, nadat een positieve coronatest hem vorig jaar van zijn debuut op het hoogste podium had beroofd. Dit jaar durft hij zijn hotelkamer amper nog uit. "Corona overschaduwt alles dit toernooi", verwijst Kleermaker naar de trieste aftochten van Vincent van der Voort en Michael van Gerwen. En ook Raymond van Barneveld vertelde daags na zijn uitschakeling positief te zijn getest op het virus. "Zwaar en zwaar en zwaar ruk." Titelverdediger Gerwyn Price roept zelfs op het toernooi uit te stellen, nu zich met Dave Chisnall weer een geplaatste speler moet terugtrekken. Nederlandse eer Want de angst is nog lang niet weg. Dirk van Duijvenbode, die samen met Kleermaker de Nederlandse eer nog hooghoudt, zette een foto van zijn kerstdiner op Instagram. Toen alles nog goed leek te gaan, gebroederlijk met Van der Voort en Van Gerwen.

Van Duijvenbode, Van der Voort en Van Gerwen - Instagram.com/duuive

"Gelukkig zijn dat drie mannen waar ik verder niet mee in contact ben geweest. Dus daar heb ik op zich geen last van", zegt Kleermaker. "Ik beperk me tot mijn eigen mensen. Het belangrijkste is voor ons is dat je je gezonde verstand gebruikt." Maar is dat wel genoeg? In een ruimte waar drieduizend opgehitste fans uitbundig feesten. Waar geen QR-codes worden gescand om de geldigheid van een vaccinatie of negatieve testuitslag te bevestigen. En waar darters en officials alleen een negatieve zelftest hoeven te laten zien om het podium te betreden. Van der Voort en Van Gerwen waren eerlijke jongens. Ook de Engelsman Chisnall moest woensdag het WK verlaten vanwege een positieve test. Maar onder de WK-deelnemers gaan er nu verhalen rond dat niet iedereen het zo nauw neemt met de regels. De organisatie van het WK doet de testen namelijk niet. Spelers en werknemers moeten op de wedstrijddag een zelftest doen en dat is voldoende.

Quote Dat Londen is één grote coronabom. Hier praat je niet over 10 duizend, maar over 125 duizend besmettingen per dag. Darter Martijn Kleermaker vanuit de Engelse hoofdstad

"Ik heb wel geluiden gehoord, maar moet ook niet gaan insinueren", vindt Kleermaker. "Ik ga er vanuit dat als iemand positief test, hij het gewoon laat weten. Natuurlijk, in de wandelgangen hoor je heel veel. Maar het is niet bewezen, dus het is ook niet aan mij om daarop in te spelen." Dan zegt hij ineens: "Als iemand zou sjoemelen, zou ik hem het liefste een flinke klap op zijn kop geven."

Kleermaker: 'Het is verschrikkelijk voor Vincent en Michael wat er gebeurt' - NOS

En een tik van Kleermaker komt wel aan, de man die vanwege zijn immense postuur ook wel The Dutch Giant wordt genoemd. Op zijn website vertelt hij dat het verhaal gaat dat hij als pasgeboren baby al klem lag in de couveuse. Daar staat ook te lezen dat hij als kind al dagen in een schuurtje stond te darten, zelfs bij barre temperaturen. Die Kleermaker heeft zichzelf wel wat discipline aangeleerd. Leuk is de huidige situatie niet, maar hij kan er dus mee leven. "Het is wel wat nodig is. Wij beperken ons echt tot het hotel. Dus niet ergens in de stad een hapje eten, maar echt niets doen buiten", aldus Kleermaker. "Dat Londen is één grote coronabom. In Nederland zij we weleens aan het springen geweest om de cijfers. Maar hier praat je niet over 10.000, maar over 125.000 besmettingen per dag."

Martijn Kleermaker na zijn zege op Joe Cullen - BSR Agency

Zelf je verantwoordelijkheid nemen dus, Kleermaker kan het niet vaak genoeg benadrukken. En hij krijgt bijval van Jacques Nieuwlaat, bestuurslid van de spelersvakbond. "Je moet het ook niet allemaal te groot zien. Dartsbond PDC houdt zich ook alleen maar aan de regels van de Engelse overheid, geef ze daar eens ongelijk. Ze moeten ook hun business proberen te redden", zegt Nieuwlaat. "En iedereen die intekent voor het toernooi, confirmeert zich aan de reglementen van de PDC." Van Gerwen vindt PDC nalatig In zijn emotie mopperde Van Gerwen over de omstandigheden, noemde de controles in het Algemeen Dagblad "zo lek als een mandje". Er had volgens hem veel meer gedaan kunnen worden. Maar die aantijgingen vindt Kleermaker niet terecht. "De PDC is niets te verwijten. In het verleden is daar veel verlies geleden. Het is gewoon een bedrijf en de fans zorgen voor inkomsten", bekijkt de 30-jarige darter het zakelijk. "En in het hotel waar de meeste spelers zitten, waar ik ook zit, ben je naar mijn mening redelijk safe. En als je uit je kamer gaat, beperk je dan tot het strikt noodzakelijke."

Kleermaker na thriller op WK darts: 'Krankzinnig potje, een ware rollercoaster' - NOS

Kleermaker treft donderdag James Wade, de nummer vier van de wereld die eigenlijk in de vorige ronde tegen Van der Voort had gemoeten. Eigenlijk is zijn toernooi met zeges op John Michael, Simon Whitlock en Joe Cullen al geslaagd. "Ik wilde dit jaar maar een ding: sportieve revanche nemen. Even laten zien dat je er bent. Maar ik zie oprecht alle mogelijkheden als ik mijn spel iets kan finetunen." En nu ze er toch zijn, zal hij ook proberen die toeschouwers te bespelen. "James is heel stoïcijns, heel rustig en weinig met het publiek bezig. Een prachtige speler, maar geen publiekslieveling. Toch iets waar ik gebruik van kan maken", denkt Kleermaker. "De kans is vrij groot dat ik als Nederlander toch de mensen in de zaal aan mijn zijde krijg."

Reactie dartsbond PDC De PDC trad na de talloze opmerkingen over de veiligheid en controles met een algemene verklaring naar buiten: "We hopen dat zowel Vincent als Michael in goede gezondheid blijft en delen hun teleurstelling dat ze niet verder konden in het toernooi." "We geven geen commentaar op de omstandigheden van individuele spelers en we blijven goedgekeurde protocollen volgen op het World Darts Championship, waaronder het testen van alle spelers die bij het evenement betrokken zijn."