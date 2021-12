Gouddelver Havik verovert op slotdag NK baanwielrennen nog eens twee titels

Yoeri Havik heeft op de slotdag van de NK baanwielrennen in Apeldoorn nog twee gouden medailles gewonnen. De 30-jarige Noord-Hollander won de afvalkoers en samen met Cees Bol de koppelkoers. Hij bracht hiermee zijn totaal voor de NK in Apeldoorn op vier gouden medailles.

Havik, die al goud gewonnen had op scratch (maandag) en puntenkoers (dinsdag), rekende in de laatste sprint van de afvalkoers af met Yanne Dorenbos en Vincent Hoppezak. Op de koppelkoers was hij samen met Cees Bol oppermachtig. In totaal heeft Havik nu twintig nationale titels in de wacht gesleept.

Tijmen van Loon greep het goud op de tijdrit van een kilometer.

Vrouwen

Bij de vrouwen had Daniek Hengeveld zicht op vier gouden medailles, maar op de slotdag moest ze genoegen nemen met twee keer zilver.

Op de afvalkoers werd ze tweede achter Marit Raaijmakers, die dinsdag nog zilver had gewonnen op de scratch. Op de koppelkoers ging Hengeveld samen met Amber van der Hulst voor de laatste sprint nog aan de leiding, maar het goud ging uiteindelijk naar Nina Kessler en Marjolein van 't Geloof.

Steffie van der Peet legde beslag op de titel op de 500 meter tijdrit. Dinsdag was zij nog tweede geworden op de sprint.