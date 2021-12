Econoom Robin Fransman, initiatiefnemer Herstel-NL, overleden na coronabesmetting

Robin Fransman was politicoloog en econoom, adjunct-directeur van Holland Financial Centre, hoofd Financiële sector bij Argumentenfabriek, toezichthouder bij de AFM, en aandelenanalist bij Van Lanschot bankiers. Hij schreef tal van artikelen en columns over financiële en economische zaken.

Econoom Robin Fransman is gisteren in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. De 53-jarige Fransman was uit overtuiging niet gevaccineerd en liet zich op sociale media kritisch uit over het coronavaccin. Ook was hij initiatiefnemer van Herstel-NL, een collectief dat zich tegen een harde lockdown keerde en begin dit jaar een plan presenteerde om de Nederlandse samenleving weer te heropenen.

Robin Fransman is dood. Ons hart zinkt. Ruim tien jaar nam Robin, zachtmoedig mens en vlijmscherp econoom, met overgave deel aan onze discussies over de grote issues van deze tijd. Liberaal, progressief en radicaal. We zullen zijn unieke stem missen. https://t.co/aes2Jd1acU

Voor de website GeenStijl maakte Fransman uitlegvideo's over de werking van de economie met behulp van duploblokken.

"Hij pakte op een bevlogen en creatieve manier thema's aan, met een combinatie van cijfers en op onderzoek gebaseerde argumenten", zegt Jasper Lukkezen, hoofdredacteur van economenvakblad ESB. Volgens hem was Fransman een intellectuele bruggenbouwer die de werelden van academici, beleidsmakers en consultants met elkaar wist te verbinden.

Hij zegt dat verschillende stukken van Fransman invloed hadden op de politiek. "Het huidige toeslagenstelsel noemde hij een rondpompmachine en hij kwam met voorstellen hoe het anders zou kunnen. Die stukken zijn in het kabinet besproken."

"De verzorgingsstaat voor bedrijven was ook één van zijn paradepaardjes", zegt Lukkezen. "Hij wees erop dat bedrijven allerlei kortingen op belastingen kunnen krijgen en heeft stukken geschreven over hoe het anders kan." Na de eurocrisis schreef Fransman het boek 'Sparen is geen deugd' waarin hij onder meer overheden opriep niet te snel te besluiten tot bezuinigingen.

Zelfisolatie

Met Herstel-NL lanceerde Fransman begin dit jaar het plan om de economie helemaal open te gooien ondanks de coronabesmettingen. Kwetsbare mensen zouden beschermd kunnen worden door ze in 'veilige zones' te laten leven. Kwetsbaren zouden bijvoorbeeld op kosten van de overheid in zelfisolatie kunnen in een hotel.

Volgens hem was de reactie van het kabinet op de pandemie te emotioneel en vooral gericht op de korte termijn.

De actiegroep kocht in verschillende steden reclameruimtes in om de boodschap te verkondigen. Een paar dagen na de lancering kwam er kritiek op het initiatief en kondigden verschillenden economen aan Herstel-NL te verlaten. Fransman bleef betrokken.

Positief getest

Op 3 december maakte Fransman op Twitter bekend dat hij positief getest was op het virus. "Corona positief. Het werd ook een keer tijd", schreef hij. Niet veel later werd hij opgenomen in het OLVG Oost in Amsterdam, waar hij overleed. Op 8 december was hij voor het laatst actief op Twitter.