Heethoofd Price laat 'Aubergenius' koud: 'Wacht wel totdat hij is uitgebruld'

"Het kan zijn dat ik wat traag reageer, maar dat komt omdat ik zit te gamen. Ik speel Call of Duty." Het telefoongesprek is een minuut of tien aan de gang als Dirk van Duijvenbode uitlegt waarom het lijkt alsof hij soms diep moet graven voor een antwoord. De waarheid blijkt dus anders. De darter zoekt ontspanning op z'n hotelkamer. Op weg naar zijn achtste finale op het WK in Alexandra Palace, de heilige dartsgrond waar hij vorig jaar het grotendeels publiekloze WK kleur gaf.

Chisnall test ook positief, Van Duijvenbode wil niets zeggen over corona Woensdagmiddag werd bekend dat ook Dave Chisnall, de man die vorig jaar Michael van Gerwen uitschakelde, ook positief heeft getest op corona. Luke Humphries is daardoor door naar de vierde ronde. Het interview met Van Duijvenbode is afgenomen voordat bekend werd dat Van Gerwen naar huis moest na een positieve coronatest. Van Duijvenbode vierde de kerst samen met zijn landgenoot en Vincent van der Voort, die eerder al positief testte. Van Duijvenbode wilde niet ingaan op vragen over het coronavirus. "Dat leidt alleen maar af. Het zijn randzaken en ik wil me bezighouden met hoofdzaken."

Hij versloeg oud-wereldkampioenen Rob Cross en Glenn Durrant, baarde opzien met zijn uitspraken in interviews en liet de televisiekijkers lachen door op te komen met een aubergine, verwijzend naar zijn bijnaam 'Aubergenius', omdat hij bij een auberginekwekerij werkt. 'Dirkie' is geen eendagsvlieg Zijn WK eindigde vorig jaar uiteindelijk in de kwartfinales. Dit jaar won Van Duijvenbode een vloertoernooi, maar de prestaties op televisietoernooien bleven achter. Toch heeft hij laten zien dat hij geen eendagsvlieg is. Van Duijvenbode staat inmiddels rond de top-16 van de wereld, gebaseerd op het gewonnen prijzengeld van de afgelopen twee jaar. Op een goede dag kan hij winnen van iedereen, maar het lijkt wel alsof het nooit makkelijk kan gaan bij de Nederlander. "Je moet toch wat te bekijken hebben als Dirkie aan het gooien is", zei hij zelf na zijn ontsnapping in de derde ronde tegen Ross Smith, waarin hij terugkwam van een 3-0 achterstand in sets. Ook in zijn eerste partij moest hij in de achtervolging.

Van Duijvenbode geniet van comeback: 'Het moet ook niet saai worden' - NOS

Hij kan leunen op zijn WK-ervaring van vorig jaar. Net als toen heeft hij nu een vriend meegenomen als gezelschap. "Anders zit je ook maar zo alleen." En net als toen heeft de administratief medewerker van de auberginekwekerij zijn werklaptop mee. Minder werk en ander telefoonnummer Toch zijn er ook verschillen. "Tussen de partijen door werk ik minder. Wel wat, maar niet hele dagen, zoals vorig jaar", vertelt Van Duijvenbode, die vorig jaar ook veel tijd kwijt was aan het doen van interviews. "Ik heb een extra telefoonnummer genomen om mezelf te beschermen. Dat ging vorig jaar wel een beetje mis. Toen had iedereen mijn privénummer en da's niet ideaal. Er waren wel zeven journalisten die Dirkie bijna elke dag wilde spreken."

Dirk van Duijvenbode maakt zich klaar voor zijn opkomst met hardcoremuziek - Pro Shots

Of neem het publiek. In tegenstelling tot het vorige WK zit 'Ally Pally' nog altijd bomvol. "Ik voel meer adrenaline, mijn hartslag ligt hoger en het is veel leuker om te winnen met publiek", stelt Van Duijvenbode, die op veel steun van de fans kan rekenen. Hij zal ze nodig hebben, straks in de achtste finales. Dan is de regerend wereldkampioen Gerwyn Price de tegenstander. "Daar was ik eigenlijk in de voorbereiding op het WK al mee bezig. Ik dacht: als ik normaal gooi, dan win ik mijn eerste partijen en speel ik daarna tegen Price." Uitspattingen Price Het zal voor Van Duijvenbode een stuk beter moeten, wil hij de Welshman kunnen verslaan. De titelverdediger blaakt, zoals altijd, van het zelfvertrouwen en staat bekend om zijn emotionele uitspattingen op het podium. Een meevaller voor Van Duijvenbode: Price is absoluut geen publiekslieveling in Londen. Wat heet: het publiek in 'Ally Pally' keert zich dit WK tegen Price, die bij iedere belangrijke worp boegeroep over zich heen krijgt. De Belg Kim Huybrechts creëerde in de vorige ronde kansen om Price uit te schakelen, maar hij stoorde zich aan diens gejuich, ging erin mee en liet de oud-rugbyer uit Wales ontsnappen.

Gerwyn Price schreeuwt het uit en loopt rood aan tegen Kim Huybrechts - Pro Shots

En dus is de vraag: hoe moet Van Duijvenbode daarmee omgaan? "Ik denk dat 't het beste is om er niet in mee te gaan. Dan geef je hem brandstof en dat is niet handig. Ik blijf wel lekker bij het tafeltje staan totdat -ie is uitgebruld." Price is in ieder geval al begonnen aan de psychologische oorlogsvoering vooraf. Na zijn winst op Huybrechts vertelde hij tegen de pers dat hij niet onder de indruk is van de Nederlander, die volgens hem geen 'B-game' heeft. "Hij moet zijn A-game gooien om kans te maken tegen mij. En ik beschik wél over een goede B-game", zei Price. Van Duijvenbode houdt zich er niet mee bezig. "Laat hem maar denken. Ik weet niet hoe goed hij mij in de gaten houdt. Wat moet ik ervan zeggen? Hij gooit zelf niet veel beter dit WK. Maar dit is verspilde energie. We gaan gewoon gooien en dan zien we het wel."

Van Duijvenbode met verse aubergines op zijn kwekerij in het Westland - NOS