Twijfel bij Nederlanders in het buitenland: 'Toch maar geen familie uitgenodigd'

Wat doe je in de pandemie met de feestdagen als je bent geëmigreerd naar een ander land? Sommige Nederlanders in het buitenland kiezen er vanwege de coronamaatregelen bewust voor om geen familie uit het thuisland uit te nodigen. Anderen brengen met de nodige voorzorgsmaatregelen wel een bezoek aan hun familie. Wytze Kempenaar, die al tien jaar in Duitsland woont, wilde met Oud en Nieuw een vriend in Nederland bezoeken "voor een paar biertjes". Maar de 29-jarige Kempenaar, die uit Lelystad komt, twijfelt daar nu over: hij weet niet zeker of het vervelende gevolgen heeft als hij terugreist naar Duitsland. Duitsland raadt het inwoners af om niet-essentiële reizen naar Nederland te maken, omdat ons land wordt beschouwd als hoogrisicogebied. Met Kerst heeft Kempenaar er dus bewust voor gekozen om geen mensen uit Nederland uit te nodigen. "We hebben als gezin Kerst alleen gevierd met familie uit Duitsland vanwege corona." Ook volgt hij het advies van de Duitse overheid om vooraf een zelftest te doen. "Wij hebben ook nog achteraf getest om zeker te weten dat we niet besmet waren met het virus." Teugels aangehaald In Duitsland is nu geen lockdown, maar sinds gisteren heeft de overheid de teugels wel weer aangehaald. Onder meer de nachtclubs en discotheken gaan dicht. Verder wordt de maximale groepsgrootte voor gevaccineerden en mensen met een herstelbewijs teruggebracht naar tien. Kempenaar heeft begrip voor dat beleid. "We hebben met Kerst wat ruimte gekregen van de overheid, dat was fijn. Dat de regels nu weer strenger worden, is dan bijna onvermijdelijk." Moord en brand Dominee Dieuwertje Zantingh (61) leidt sinds ruim twee jaar een protestantse gemeente in het Franse Guebwiller in de Elzas. Kerst heeft ze bewust alleen met haar echtgenoot en een paar Franse vrienden gevierd. "Normaal gaan wij naar de familie, of zij komen naar ons. Nu is dat niet verantwoord en daarom blijven we thuis." Vanwege oplopende besmettingen worden de maatregelen in Frankrijk ook strenger. Zo wil de overheid onder meer het zogeheten 2G-beleid invoeren, waardoor alleen nog mensen met een vaccinatie- of herstelbewijs toegang hebben tot de horeca en culturele instellingen .

In Frankrijk gaat het hard met het aantal besmettingen. De regering vreest dat er begin januari 250.000 besmettingen per dag zijn. Afgelopen weekend werden meer dan 100.000 besmettingen gemeld, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie.

Zantingh is blij met het aangekondigde beleid, maar is tegelijkertijd bang dat de maatregelen te summier zijn. "Met het huidige aantal besmettingen ga je het daarmee niet halen", vertelt ze. Ze is bang dat de ziekenhuizen straks overbelast raken. Vooral omdat die "nu al moord en brand schreeuwen". Ze krijgt weinig met de nieuwe maatregelen te maken. Wel heeft de eventuele invoering van een coronapas gevolgen voor haar gemeente. "Bij ons in de kerk gaat de coronapas niet gelden. Maar als wij achteraf een bijeenkomst willen houden, moeten we verplicht gaan checken op coronabewijzen." In dat geval gaat ze zulke bijeenkomsten niet meer organiseren. "Je krijgt dan een tweedeling tussen de kerkbezoekers, en dat wil ik voorkomen."

Het interieur van de Franse kerk waar Zangtingh dominee is - Dieuwertje Zangtingh

Oud en nieuw viert Zantingh met haar echtgenoot en een vriendin. "We houden het klein, maar dat heeft niet per se met de maatregelen te maken. Dat hebben we gewoon toevallig zo afgesproken." Alleen in Brussel Maartje de Vroege uit Lekkerkerk heeft ervoor gekozen om de feestdagen wel in haar thuisland te vieren. Ze is trainee bij de Europese Commissie en woont daarom in Brussel, vanwaar ze de trein naar Nederland heeft gepakt. "Vooraf heb ik mezelf getest om erachter te komen of ik besmet ben." De Vroeges ouders zijn gescheiden, waardoor ze beide Kerstdagen bij een ander gezin was. Ze kwamen daar bewust in kleine groepjes bij elkaar. "Op die manier hebben we rekening gehouden met de maximale groepsgrootte die in Nederland geldt." De 25-jarige trainee heeft niet getwijfeld of ze naar Nederland moest komen. "Anders zat ik alleen in Brussel. Ik woon in een groot huis met twintig mensen en iedereen is naar familie gegaan om Kerst te vieren.

In België zijn markten toegestaan, zo ook deze kerstmarkt in Brussel - Maartje de Vroege