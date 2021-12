Brandweer druk met vreugdevuren in zuiden van Gelderland

De brandweer in het rivierengebied van Gelderland heeft vannacht zeker acht branden geblust. In Poederoijen (gemeente Zaltbommel) waren het er vier. Onder meer een aanhanger met pallets en autobanden stond in brand.

Rond de jaarwisseling worden in deze Gelderse regio en Noord-Brabant al jaren vreugdevuren ontstoken. In het Brabantse Veen gingen in de Kerstnacht vier sloopauto's op een kruising in vlammen op. Zo'n driehonderd mensen keken ernaar.

De branden van afgelopen nacht waren aangestoken door jongeren, schrijft Omroep Gelderland. Op de plek in Poederoijen waar de brandweer de brand met de aanhanger moest blussen was kort daarvoor ook een vreugdevuur. Zo'n dertig jongeren hingen er rond.

Drone boven dorp

De gemeente West Betuwe liet eerder deze week een drone met een camera boven het plaatsje Waardenburg vliegen. De camera zocht naar brandbaar materiaal. De gemeente had de vlucht bij de inwoners aangekondigd.

In Waardenburg is het elk jaar onrustig rond de jaarwisseling, afgelopen nacht hoefde de brandweer niet in actie te komen.

De voorbije jaren veroorzaakten jongeren veel schade in het dorp rond de jaarwisseling. Potentiële raddraaiers kregen de afgelopen maand een brief van burgemeester Stoop, waarin hij hen waarschuwde voor de gevolgen van brandstichting.