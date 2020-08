Hiddink opnieuw op avontuur: bondscoach en technisch directeur van Curaçao

Guus Hiddink is nog een verrassend voetbalavontuur aangegaan: hij wordt de nieuwe bondscoach en technisch directeur van Curaçao. De 73-jarige Achterhoeker krijgt de taak om het land naar het WK van 2022 in Qatar te loodsen. Ook krijgt hij als taak de Curaçaose voetbalstructuur verder te professionaliseren.

Hedwiges Maduro zal ook betrokken worden bij het elftal. De achttienvoudig oud-international krijgt vanwege verplichtingen in Nederland eerst nog een rol als adviseur, maar moet op den duur de rol van coach op zich nemen. Hiddink zou dan zijn handen vrij hebben als technisch directeur.

"Het ligt misschien niet voor de hand, maar het was moeilijk om 'nee' te zeggen", legt de kersverse bondscoach van Curaçao zijn keuze uit tegenover Fox Sports. "Curaçao heeft de laatste jaren goede stappen gemaakt en ik wil de spelers en staf graag helpen nog een treetje hoger te komen op de internationale ladder."

Sterke ploeg

Hiddink wil met een zo'n sterk mogelijke ploeg voor de dag komen. Eredivisiespelers met ouders uit Curaçao kunnen een uitnodiging verwachten. Dan gaat het om bijvoorbeeld Quinten en Jurriën Timber en Sontje Hansen van Ajax en Tahith Chong, die pasgeleden door Manchester United aan Werder Bremen is verhuurd.

"Ik wil erachter komen wie beschikbaar zijn. Het is natuurlijk altijd mooi in in een nationale ploeg te voetballen", aldus Hiddink die tot en met september 2019 nog bondscoach was van China onder 23, maar daar wegens tegenvallende resultaten werd weggestuurd.

In december 2019 ging hij, tot het coronavirus in Nederland uitbrak en de competities werden stilgelegd, aan de slag als adviseur van het destijds dolende PSV.

Hiddink stond ook aan het roer bij Oranje, Turkije, Rusland, Australië en Zuid-Korea.

Kluivert

Bij Curaçao stond eerder Patrick Kluivert aan het roer. Hij nam in 2015 de ploeg onder zijn hoede en nam een jaar later weer afscheid nadat het niet was gelukt Curaçao naar het WK te loodsen.

Het nationale elftal timmert steeds nadrukkelijker aan de weg: in 2017 werd de Caribbean Cup veroverd en ook lukte het de ploeg zich te kwalificeren voor de Gold Cup, het Noord-Amerikaanse equivalent van het Europees kampioenschap.