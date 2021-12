ME Amsterdam legt het werk neer tijdens coronademonstratie

De ME wil zondag bij een coronademonstratie in Amsterdam het werk neerleggen. De politiebonden willen op die manier hun eis voor vermindering van de werkdruk kracht bijzetten.

De actie van de ME is nog niet officieel aangekondigd. Een verslaggever van het Dagblad van het Noorden ving er gisteren iets over op bij een soortgelijke actie van de vreemdelingenpolitie in Ter Apel. Bestuurslid Springer van de Nederlandse Politiebond (NPB) bevestigde daarop dat er een stakingsplan is.

Gerechtvaardigd

De bonden klagen al jaren over een tekort aan politiepersoneel. Er zouden duizenden voltijdbanen bij moeten. De nood is volgens de bonden zo hoog dat harde acties gerechtvaardigd zijn.

"Ik heb veel met bewindslieden gesproken, maar dat heeft niet veel zoden aan de dijk gezet", zei NPB-voorzitter Jan Struijs in het NOS Radio 1 Journaal. "Dus we voeren de druk op." De aankondiging gaat vandaag de deur uit. "Dan horen we wel hoe de burgemeester erover denkt."

Paraat

Eerdere coronademonstraties in Amsterdam liepen uit de hand. Zondag wordt een hoge opkomst verwacht. Struijs zei dat de ME paraat zal zijn op een locatie dicht bij het demonstratieterrein. "Als er vooraf zeer ernstige signalen zijn dat het uit de hand gaat lopen, zullen we onze verantwoording nemen. We laten Amsterdam niet slopen, om het heel plat te zeggen. Dat is de bedoeling niet."

"Maar voorlopig leg ik de bal toch bij de burgemeester en het kabinet. We doen het niet voor niks, we doen het omdat de politie in het hele land en met name de ME zegt: dit is niet vol te houden voor ons. Met te weinig mensen moeten we te veel doen en we zien ook geen uitzicht in het nieuwe regeerakkoord."

Burgemeester Halsema wil nog niet reageren.