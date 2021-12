In 2021 opnieuw fors minder files vanwege coronacrisis

Wel waren er dit jaar flink wat files door slecht weer. Zo werden in februari wegen vanwege ijzel afgesloten en leidde sneeuwval in het weekendeinde van 7 en 8 februari tot een weeralarm en veel overlast .

Vooral in de ochtendspits was het dit jaar rustig. Weggebruikers ondervonden tussen 06.00 uur en 09.00 uur weinig hinder van files, meldt de verkeersdienst.

Er waren wel iets meer files dan vorig jaar. Toen waren er 63 procent minder files dan in 2019. Een woordvoerder van de ANWB wijst erop dat er vorig jaar een langere lockdown was.

De drukste maand op de wegen was dit jaar oktober. Opvallend was volgens de ANWB de terugkeer van de ochtendspits na het vervallen van het dringende thuiswerkadvies in september.

De meeste files stonden dit jaar in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. In de top tien van drukste wegen staat de A27 tussen Lexmond en Werkendam op de eerste plek. De A27 had extra files te verduren door de afsluiting van de A12 wegens werkzaamheden tussen Woerden en Nieuwerbrug. De A27 werd daardoor gebruikt als omleidingsroute richting Den Haag.