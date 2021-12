Partijen puzzelen met poppetjes, wie staat er straks op het bordes?

Het is dezer dagen het favoriete gezelschapsspel in Den Haag: gissen naar de aanstaande ministers en staatssecretarissen. Er circuleren namen en zelfs complete (schijnbaar moeilijk van authentiek te onderscheiden) documenten, maar het echte lijstje is nog in de maak.

Voor de samenstelling van zo'n lijstje zijn heel wat stappen nodig. Eerst moeten de posten worden verdeeld tussen de partijen; welke partij krijgt welk ministerie? "Dat bepaalt het eerste deel van de puzzel", zegt oud-CDA-spindoctor Jack de Vries. Partijen weten welke departementen belangrijk voor ze zijn en waarmee ze zich kunnen profileren. "Bij het CDA is dat bijvoorbeeld iets met veiligheid en economie, want daarop kan je concurreren met de VVD."

Over de verdeling van de departementen wordt onderhandeld in de laatste fase van de formatiebesprekingen. Daarbij gaat het soms ook al over de poppetjes, zegt oud-VVD-minister Uri Rosenthal. "Het is een kip-en-ei-kwestie", aldus Rosenthal, die in 2010 informateur was. "Wanneer je een post claimt, heb je een sterker verhaal als je er meteen een mooie kandidaat bij kan noemen."

Sociaal-economische vierhoek

Bij de portefeuilleverdeling moet rekening gehouden worden met bepaalde kaders. Dit keer zijn er twintig ministers en negen staatssecretarissen - iets meer dan in het huidige kabinet - en de numerieke verdeling is al bepaald in de onderhandelingen. De VVD mag acht ministers leveren, D66 zes, het CDA vier en de ChristenUnie twee. Bij de staatssecretarissen is het respectievelijk drie, drie, twee en een.

Verder is het goed gebruik dat de sociaal-economische vierhoek bestaande uit Algemene Zaken (de premier), Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken zoveel mogelijk wordt gespreid over de partijen. Waarbij in de regel het premierschap naar de grootste partij gaat en Financiën naar de tweede partij. Verder is de ongeschreven regel dat Buitenlandse Zaken en Defensie niet naar dezelfde partij gaan.