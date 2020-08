Adam Yates laat tweelingbroer Simon achter en verhuist naar Ineos

Wielrenner Adam Yates verruilt na dit seizoen het Australische Mitchelton-Scott voor het Britse Ineos. Daarmee neemt hij afscheid van zijn tweelingbroer Simon, die wel blijft fietsen voor Mitchelton.

De 28-jarige klimmer heeft bij de formatie van Tourwinnaar Egan Bernal voor twee seizoenen getekend. De Brit won in februari nog de UAE Tour en werd in 2016 vierde in de Ronde van Frankrijk. Ook boekte hij zeges in de Tirreno-Adriatico en de Dauphiné en schreef hij in 2015 de Clásica San Sebastián op zijn naam.

"Deze stap komt op het juiste moment", aldus Yates, die zegt ernaar uit te kijken om te rijden voor een Britse ploeg en zich meer wil ontwikkelen als ronderenner.

Simon Yates

Yates' tweelingbroer Simon zette bij Mitchelton-Scott zijn handtekening onder een nieuwe tweejarige verbintenis. De winnaar van de Vuelta in 2018 rijdt al sinds 2014 voor de Australische formatie die eerst onder de naam Orica-GreenEdge koerste.

Het is voor het eerst dat de gebroeders Yates niet meer samen zullen rijden in een ploeg.