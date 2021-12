'Ruim twee keer zoveel minderjarigen verdacht van moord of poging daartoe'

Het aantal zaken waarin minderjarigen worden verdacht van moord of een poging daartoe is dit jaar ruim tweeënhalf keer zo hoog als een jaar geleden. Dat meldt het AD, dat de cijfers heeft opgevraagd bij het Openbaar Ministerie.

Procureur-generaal Gerrit van der Burg, de hoogste man bij het OM, zegt in een interview met de krant bezorgd te zijn over de toename van ernstige jeugdcriminaliteit. "De verontrustende stijging die we in 2020 al zagen, zet hard door. De kruimeldief van vandaag kan morgen iemand liquideren."

In 2021 waren er tot half november 64 zaken waarbij er sprake was van moord en moordpogingen, tegenover 25 zaken in dezelfde periode in 2020. Ook in de leeftijdscategorie 18-21 jaar was er een toename zichtbaar: 76 zaken, tegenover 51 in dezelfde periode in 2020.

Messengeweld

Volgens Van der Burg is de stijging hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan het groeiend gebruik van messen- en vuurwapenbezit door jongeren. "Zeker in de puberleeftijd geldt: als je een mes bij je hebt, gebruik je het ook eerder." Eerder dit jaar bleek al dat het aantal minderjarigen dat betrokken is bij steekincidenten landelijk sterk is toegenomen.

Veel van de verdachten zijn jongeren met een kwetsbare achtergrond, zegt de OM-baas. "Vaak is er al iets aan de hand in de sfeer van hulpverlening en spijbelen bijvoorbeeld." Van der Burg roept ouders op alert te zijn op hun kinderen: "Kijk niet weg, maar spreek het kind aan."

Georganiseerde misdaad

In het interview gaat de OM-topman ook in op de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Het gaat volgens Van der Burg nog jaren duren voordat die vorm van criminaliteit onder controle is. "Wij zijn niet op de wereld om wedstrijden te winnen, maar zetten alles op alles om deze criminaliteit beheersbaar te houden en te zorgen dat de dreiging veel minder aanwezig is."

Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd te investeren in veiligheid en strafrecht, tot tevredenheid van Van der Burg. Volgens hem is de tijd voorbij dat er gedacht werd dat "het wel een onsje minder met de rechtsstaat kan". Desondanks is het budget van het OM met de toegezegde miljoenen nog niet op het niveau van voor de bezuinigingen door het kabinet-Rutte II, aldus Van der Burg.