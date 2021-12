Minderjarigen veel vaker verdacht van moord en poging tot moord

Het aantal zaken waarin minderjarigen worden verdacht van moord of een poging daartoe is dit jaar ruim tweeënhalf keer zo hoog als een jaar geleden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na een bericht in het AD.

Procureur-generaal Gerrit van der Burg, de hoogste man bij het OM, is bezorgd over de toename van ernstige jeugdcriminaliteit. "De drempel om geweld te gebruiken is lager geworden. De verontrustende stijging die we in 2020 al zagen, zet hard door. De kruimeldief van vandaag kan morgen iemand liquideren."

Wurggreep

Er moet meer onderzoek komen naar de oorzaak van de toename, zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Duidelijk is dat het georganiseerde geweld en het grote geld dat daarmee gemoeid gaat, meespelen. Iemand die verleid is daar in te stappen, kan er moeilijk nog uitkomen. Het lijkt een gouden roltrap, maar het is een wurggreep."

In 2021 waren er tot half november 64 moorden en moordpogingen door minderjarigen, tegenover 25 in dezelfde periode in 2020. Ook in de leeftijdscategorie 18-21 jaar was er een toename: 76 zaken, tegenover 51 in dezelfde periode in 2020.

Messengeweld

Volgens Van der Burg is de stijging hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan het groeiend messen- en vuurwapenbezit onder jongeren. "Zeker in de puberleeftijd geldt: als je een mes bij je hebt, gebruik je het ook eerder."

Veel verdachten zijn jongeren met een kwetsbare achtergrond, zegt de OM-baas. Hij pleit daarom voor een brede aanpak waarin jongeren uit kwetsbare milieus structuur en houvast krijgen, onder meer door ze onderwijs en banen te bieden.

Ook moeten ouders alert zijn, vindt Van der Burg: "Stel vragen als er een nieuwe dure jas van zo'n 800 euro aan de kapstok hangt."

Georganiseerde misdaad

In het AD gaat de OM-topman ook in op de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Het gaat volgens Van der Burg nog jaren duren voordat die vorm van criminaliteit onder controle is. "Wij zijn niet op de wereld om wedstrijden te winnen, maar zetten alles op alles om deze criminaliteit beheersbaar te houden en te zorgen dat de dreiging veel minder aanwezig is."

Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd te investeren in veiligheid en strafrecht, tot tevredenheid van Van der Burg. Volgens hem is de tijd voorbij dat er gedacht werd dat "het wel een onsje minder met de rechtsstaat kan". Desondanks is het budget van het OM met de toegezegde miljoenen nog niet op het niveau van voor de bezuinigingen door het kabinet-Rutte II, aldus Van der Burg.