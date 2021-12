Onafhankelijke nieuwssite Hongkong stopt na inval en arrestaties

In de verklaring staat verder dat hoofdredacteur Patrick Lam ontslag heeft genomen en dat alle medewerkers hun baan kwijt zijn. De arrestanten zijn volgens andere media vooral oud-bestuursleden van Stand News. Een van hen is de prominente activiste Denise Ho, die bekend werd als zangeres. Haar arrestatie wordt volgens de Chinese staatskrant Global Times door waarnemers gezien als "het beste kerstcadeau".

"De website en alle pagina's op sociale media zullen niet langer worden bijgewerkt", staat in een verklaring op Facebook. "Ze zullen binnen een aantal dagen worden verwijderd." Halverwege de ochtend Nederlandse tijd leek het erop dat de website inderdaad niet meer bereikbaar was.

Ook de vrouw van een voormalig hoofdredacteur is opgepakt. Deze Chan Pui-man zat al in de cel en was eerder betrokken bij de Apple Daily, de grote prodemocratische krant die er in juni van dit jaar onder druk van Peking mee stopte. Oprichter Jimmy Lai werd gisteren opnieuw aangeklaagd, dit keer voor opruiing. De 74-jarige mediamagnaat zit al ruim een jaar vast vanwege het bijwonen van illegale bijeenkomsten.

Bij de inval van vanochtend zijn computers, telefoons en andere spullen in beslag genomen. Meer arrestaties worden niet uitgesloten, benadrukte een politiefunctionaris. Volgens hem heeft Stand News nieuws en commentaren gepubliceerd die aanzetten tot haat tegen de autoriteiten.

De op een na hoogste politicus in Hongkong, John Lee, zei dat er voldoende bewijs was voor de inval. Hij zei ook dat "gedrag dat een bedreiging is voor de nationale veiligheid" absoluut niet wordt getolereerd en sprak van "kwaadaardige elementen die de persvrijheid schaden".

Hardere hand vanuit Peking

De arrestaties passen in een patroon waarin China de greep op de semiautonome stad verstevigt, onder meer door de omstreden veiligheidswet. Met behulp van die wet worden het streven naar afscheiding, vermeende buitenlandse inmenging en zogeheten staatsondermijnende activiteiten in Hongkong aangepakt. Het afgelopen jaar werden al vaker journalisten gearresteerd onder de aanklacht van samenzwering.

Eerder deze maand werden er uitgestelde verkiezingen in de stad gehouden. Uitsluitend kandidaten die waren goedgekeurd door een China-gezinde commissie mochten meedoen. Van het handjevol verkiesbare kandidaten dat zichzelf 'gematigd' noemt, wist er niet één een zetel te veroveren. De opkomst was met 30 procent van de stemgerechtigden historisch laag.