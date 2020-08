Russische oppositieleider Navalny mag naar Duitsland

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny wordt naar een Duits ziekenhuis vervoerd. Artsen in het ziekenhuis in de Russische stad Omsk hebben daarvoor toestemming gegeven. Navalny's toestand is volgens hen inmiddels voldoende gestabiliseerd.

Navalny werd gisterochtend in ernstige toestand opgenomen nadat hij onwel was geworden in een vliegtuig. Volgens zijn woordvoerder was hij vergiftigd.

Artsen weigerden aanvankelijk toestemming te geven om Navalny te verplaatsen naar een ander ziekenhuis, omdat zijn toestand te slecht zou zijn. Daarop vlogen Duitse doktoren naar Omsk om hem te onderzoeken.