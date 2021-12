Penaltymisser Salah breekt Liverpool op in Leicester, ondanks rentree Van Dijk

Dat het halverwege nog 0-0 stond mocht met name Mohamed Salah zich aanrekenen. De Egyptische aanvaller dwong na een kwartier spelen een strafschop af. Hij werd gehaakt door Wilfred Ndidi, en ging zelf achter de bal staan. Kasper Schmeichel had echter geen moeite met de zwakke inzet van Salah, die de rebound vervolgens op de lat kopte.

Liverpool heeft het aan zichzelf te danken dat de zetel van Man City zo comfortabel aanvoelt. In Leicester had de ploeg van de teruggekeerde Virgil van Dijk (hij miste drie wedstrijden vanwege een coronabesmetting) het beste van het spel, maar het vizier niet op scherp staan.

Extra demotiverend voor Liverpool en nummer drie Chelsea: Manchester City heeft in de tweede seizoenshelft nauwelijks uitwedstrijden tegen topclubs meer op het programma staan, duels waarin de kans op puntenverlies het grootst is. De moeilijkste trips op papier zijn die naar Arsenal en West Ham United, wisselvallige subtoppers.

We zijn net halverwege het seizoen, maar niets lijkt een nieuwe titel voor Manchester City nog in de weg te staan. Voornaamste concurrent Liverpool verspeelde dinsdagavond dure punten op bezoek bij Leicester City (1-0 nederlaag), waardoor de 'Citizens' het verschil woensdag op negen punten kunnen brengen.

Tien minuten na rust kreeg die andere aanvallende ster van Liverpool, Sadio Mané, eveneens een uitstekende kans. Mané brak door en had oog in oog met Schmeichel de hoek voor het uitkiezen, maar knalde hoog over.

Lookman verrast

Vier minuten later kreeg Liverpool het deksel op de neus. De pas ingevallen Ademola Lookman ging een een-twee met Kiernan Dewsbury-Hall aan en schoot verrassend raak in de korte hoek, waar Van Dijk de lange hoek afdekte: 1-0.

In het restant van de wedstrijd drong Liverpool stevig aan, maar het bleek niet genoeg tegen de gelegenheidsdefensie van Leicester City, dat met twee middenvelders als centraal verdedigingsduo speelde. Van Dijk kreeg kort voor tijd nog een kans, maar Schmeichel redde in de korte hoek.