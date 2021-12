Liefdadigheidsinstelling Moeder Teresa afgesneden van buitenlands geld

De organisatie The Missionaries of Charity van Nobelprijswinnaar Moeder Teresa mag geen geld meer uit het buitenland ontvangen. De Indiase regering heeft een vergunning daarvoor niet verlengd. De katholieke organisatie heeft door heel India scholen, gaarkeukens, weeshuizen en klinieken voor arme mensen. Om die draaiend te houden is buitenlands geld belangrijk. De afwijzing van de verlenging van de vergunning komt minder dan twee weken nadat de liefdadigheidsinstelling door hindoe-organisaties werd beschuldigd van gedwongen bekeringen van hindoes tot het christendom. Dat zou zijn gebeurd in een van de opvanghuizen voor meisjes in Vadodara, in de westelijke staat Gujarat. The Missionaries of Charity spreekt tegen dat mensen worden gedwongen zich te bekeren. Het tegenhouden van buitenlandse donoren door de regering, waarin de hindoe-nationalistische Bharatiya Janata-partij (BJP) van premier Modi de meerderheid heeft, wordt gezien als een bewijs van de groeiende vijandigheid tegen christelijke organisaties die in India actief zijn.

The Missionaries of Charity is een van de bekendste katholieke liefdadigheidsinstellingen ter wereld. De organisatie werd in 1950 opgericht door Moeder Teresa, een rooms-katholieke non die vanuit haar geboorteland, het huidige Noord-Macedonië, naar India verhuisde. Het voornaamste doel is om armen te helpen. In 1979 kreeg Moeder Teresa de Nobelprijs voor de Vrede voor haar humanitaire werk. In 2016, negentien jaar na haar dood, werd ze door paus Franciscus heilig verklaard.