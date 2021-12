Opnieuw tijdcapsule in sokkel generaal Lee geopend: geen foto dode Lincoln

In de sokkel van het standbeeld van de omstreden generaal Robert E. Lee in de Amerikaanse staat Virginia is een mysterieuze doos aangetroffen. Het gaat om een tijdcapsule. In de koperen doos zitten volgens conservatoren onder meer boeken, munten, munitie en documenten. Ook zijn kogels uit de Amerikaanse Burgeroorlog gevonden.

Verder bevat de doos geld en een vlag van de Confederatie, de zuidelijke staten die in de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) voor onafhankelijkheid en handhaving van de slavernij streden.

Naar de doos in de hoofdstad Richmond werd al lange tijd gezocht. Bij de plaatsing van het beeld in 1887 werd volgens de archieven een doos in de sokkel verstopt. Tientallen prominenten en organisaties hadden zestig objecten verzameld. Het lijkt er volgens de hoofdconservator van Virginia op dat de nu gevonden doos voldoet aan die beschrijving.

De doos van zo'n 16 kilo zat in een kleine opening van de sokkel. Daar stond wat water in, maar "het is geen soep", zegt de historicus. Volgens haar is de toestand van de objecten beter dan gedacht. Aangenomen werd dat er in de doos ook een zeldzame foto zat van de vermoorde president Lincoln in zijn kist, maar die blijkt er niet te zijn.