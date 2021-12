Dertien maanden later overlijdt ook broer Maradona (52) aan hartstilstand

Hugo Maradona, het negen jaar jongere broertje van voetballegende Diego Armando Maradona, is op 52-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. Opvallend genoeg dezelfde doodsoorzaak waar zijn broer dertien maanden geleden op 60-jarige leeftijd aan overleed.

Maradona was zelf ook profvoetballer, maar op een iets lager niveau dan zijn wereldberoemde broer. Zo speelde hij in Italië bij Ascoli, het Oostenrijkse Rapid Wien en vanaf 1992 jarenlang in Japan voor meerdere clubs. Ook speelde hij jeugdinterlands, maar hij haalde nooit het 'grote' Argentinië.

Napoli rouwt

Na zijn carrière was Maradona kortstondig trainer in Puerto Rico, voor hij verhuisde naar het Italiaanse Monte di Procida, dicht bij het Napels waar zijn broer furore maakte in de jaren 80 en 90. Daar hield Hugo zich bezig met voetbalprojecten voor de jeugd.

SSC Napoli reageert dan ook bedroefd via de officiële kanalen van de club: "De gedachten van iedereen bij de club en de hele Napoli-familie zijn bij de Maradona-familie na het trieste nieuws over het overlijden van Hugo".