Waterpolosters Megens en Willemsz zetten punt achter interlandloopbaan

Het Nederlandse waterpoloteam bij de vrouwen moet het voortaan doen zonder Maud Megens en keepster Debby Willemsz. De 25-jarige Megens stopt met waterpolo op topniveau, terwijl de 27-jarige Willemsz een punt zet achter haar interlandcarrière.

Megens speelde sinds 2020 voor het team van de University of Southern California (The Trojans) in Los Angeles, waarvoor de in Amerika studerende Rotterdamse tussen 2016 en 2019 ook al uitkwam.

Na de teleurstellende Olympische Spelen in Tokio, waar Nederland afgelopen zomer in de kwartfinales strandde, keerde ze terug naar de VS om haar studie af te ronden. Ze heeft laten weten niet meer beschikbaar te zijn voor de Nederlandse ploeg.

Succesvol Oranje

Megens groeide op bij GZC Donk in Gouda en maakte in 2013 voor het eerst haar opwachting bij de nationale ploeg, die een jaar later zilver veroverde bij de EK in Hongarije. Het was het begin van een succesvolle periode van Oranje, dat ook bij de WK van 2015 en EK van 2016 verliezend finalist was en in 2018 Europees kampioen werd.

De inbreng bij die reeks van de veel scorende Megens, in 2015 gekozen tot op een na beste speelster van Europa, was onmiskenbaar.