Pijnlijke rug dwingt Van der Poel tot veldritpauze, twijfels over WK-deelname

Van der Poel kampt al maanden met een pijnlijke rug. Hij begon zijn veldritseizoen zondag in Dendermonde en reed daarna ook in Heusden-Zolder, waardoor de problemen verergerden. Onderzoek wees uit dat er een zwelling op een tussenwervelschijf zit.

Twijfels over WK veldrijden

"Het is balen, maar het is wat het is. Het probleem is er al langer en ik ben ergens wel opgelucht dat er een aanwijsbare oorzaak is die door extra rust en behandeling kan worden verholpen", stelt Van der Poel.

Het is twijfelachtig of hij op tijd hersteld is voor de WK veldrijden eind januari in de Verenigde Staten. "Iedereen weet dat dat het eerste grote doel van 2022 is, maar het is zeker niet het enige of het laatste. Ik wil eerst volledig herstellen. Als ik de WK niet haal, gaat de blik op het voorjaar op de weg."

De doktoren garanderen Van der Poel een volledig herstel. In de eerste week van het nieuwe jaar hoort hij of hij de training mag hervatten.

Terwijl Mathieu van der Poel kwakkelde met zijn rug heerste zijn concurrent Wout van Aert in de laatste veldritten.