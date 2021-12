Geen verrassing op 10 kilometer: Bergsma en Roest pakken olympische tickets

OKT: Bergsma en Roest plaatsen zich voor Peking op 10 kilometer - NOS

Bergsma en Roest waren de torenhoge favorieten op de langste afstand, ook omdat vijfvoudig wereldkampioen Sven Kramer zich had afgemeld. Nederland mag op de tien kilometer twee schaatsers afvaardigen. De 35-jarige Bergsma zette in de voorlaatste rit een scherpe tijd neer. De olympisch kampioen van 2014 reed een zogenaamde negative split, waarbij hij zijn rondetijden na vijf kilometer langzaam begon af te bouwen. Bergsma eindigde met twee snelle rondjes 29,5 en kwam na 12.42,38 - zijn vijfde tijd ooit in Thialf - over de streep. Roest gaat diep In de slotrit ging Roest sneller van start dan Bergsma, maar de vicewereldkampioen van 2019 kon in het slot van zijn rit niet versnellen. In de laatste rondjes moest Roest nog flink afzien om tot een tijd van 12.50,84 te komen. Dat was ruim voldoende voor de tweede plaats en een olympisch ticket. Bekijk hieronder de interviews met Bergsma en Roest.

De 20-jarige Beau Snellink was de enige die ook onder de 13 minuten wist te duiken. Zijn tijd van 12.59,74 leverde hem een nieuw persoonlijk record op, maar geen startbewijs voor Peking. Roest had zich zondag al verzekerd van een ticket op de 5.000 meter. Bergsma zat officieel nog in de wachtkamer na zijn tweede plaats op de 5.000 meter, maar is nu ook zeker van zijn plek op die afstand.

Matrix mannen na dinsdag - NOS

Drievoudig wereldkampioen Bergsma en Roest horen in Peking bij de favorieten voor eremetaal, maar de gedoodverfde winnaar draagt geen oranje pak. Bij de enige internationale tien kilometer liet Nils van der Poel geen spaan heel van zijn Nederlandse concurrenten. Bergsma werd tweede bij de wereldbeker in Stavanger, op ruim 17 seconden van de Zweed. De 25-jarige Van der Poel is dit seizoen heer en meester op de lange afstanden. Begin dit jaar veroverde hij de wereldtitel met een wereldrecord. Dit seizoen won hij bij de wereldbekers alle lange afstanden. In Salt Lake City zette hij ook het wereldrecord op de vijf kilometer op zijn naam.

Tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf wordt duidelijk welke schaatsers in februari mogen gaan strijden om olympisch goud. Maar hoe werkt het toernooi eigenlijk? En wat is de matrix? Dat leggen we in de video hieronder uit.

Olympische matrix: de ingewikkelde route voor een schaatser naar Peking - NOS

Marcel Bosker eindigde zondag op de vijf kilometer als vierde, op 1,31 seconden van het podium. Ook op de tien kilometer greep de 24-jarige Bosker naast de directe tickets voor Peking. In zijn rit tegen Bergsma kwam hij niet verder dan de zevende tijd. Een eervolle vermelding was er wel voor de 30-jarige Jos de Vos. De ploeggenoot van Bergsma snoepte met 13.02,58 bijna zes seconden van zijn persoonlijk record af. Hij eindigde daarmee als vierde.

