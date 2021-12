Brand bij Picnic: duizenden bestellingen geannuleerd

Duizenden klanten van Picnic kunnen voorlopig geen boodschappen bestellen, doordat de Roosendaalse 'hub' van de online supermarkt in vlammen is opgegaan. Alle bestellingen in de regio zijn voor de komende week geannuleerd.

Het complex op industrieterrein Borchwerff is vanmorgen door een uitslaande brand in de as gelegd. Tijdens het blussen stortte een deel van het gebouw in en al na een uur werd het gehele complex als verloren beschouwd.

"De verwachting is dat er de komende weken geen boodschappen bezorgd kunnen worden", zegt een woordvoerder van Picnic. De app is daarom gesloten voor mensen uit Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen en Rucphen, en de omliggende dorpen Oud-Gastel, Sint Willebrord, Wouw, Bosschenhoofd en Hoeven.

Groot probleem

"De locatie in Roosendaal was een zogenaamde hub, een overslagpunt. De boodschappen worden in het centrale distributiecentrum in Breda verzameld en vervolgens met de vrachtwagen naar de hub vervoerd. Vandaaruit gaan de elektrische wagentjes op pad om alle boodschappen te bezorgen in de regio", legt de woordvoeder uit.

Zonder hub heeft Picnic een groot probleem en dus hoopt het bedrijf op hulp van ondernemers in Roosendaal en omstreken. "We hopen weer zo snel mogelijk aan de slag te kunnen. Maar daarvoor is eerst een nieuwe locatie nodig. Dus mochten ondernemers in de regio nog plek hebben, horen we het graag. Al is het maar tijdelijk", aldus de woordvoerder.