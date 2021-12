Douane onderschept dit jaar opnieuw recordhoeveelheid cocaïne

Ook werkt de douane inmiddels nauw samen met landen in Zuid-Amerika, zodat de cocaïne die bestemd is voor Nederland daar al kan worden onderschept. Volgens de douane is dit jaar nog eens 60 ton coke onderschept nog voordat de drugs op de boot naar Rotterdam gingen.

Tot nu toe moest de politie hen wegsturen met een boete van 95 euro, maar per 1 januari verandert de wet en kunnen uithalers strenger worden aangepakt. Mensen die onbevoegd in de haven zijn kunnen dan maximaal een jaar cel krijgen en via snelrecht worden veroordeeld. Wie bijvoorbeeld een valse toegangspas gebruikt, kan zelfs twee jaar krijgen.

Volgens de douane hebben criminelen hun smokkelmethode veranderd. Voorheen werd de cocaïne vaak goed verstopt in de lading van containers en pas op de eindbestemming eruit gehaald. Inmiddels worden de pakketten met drugs vrijwel altijd los in containers gezet van bedrijven die van niets weten. De coke wordt er dan in de haven zelf al uitgehaald door corrupt personeel of door insluipers.

Opvallend is ook dat er meer cocaïne is gevonden tussen cargoladingen op Schiphol. Deze hoeveelheid nam toe van 700 kilo in 2020 naar 1800 kilo in het afgelopen jaar, blijkt uit de cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de douane. Daarnaast werd nog eens 500 kilo coke gevonden in de bagage van passagiers.

Het merendeel van de drugs werd ook afgelopen jaar weer gevonden in containers in de Rotterdamse haven. "Wat ons opvalt is een enorme toename in het aantal grote partijen", zegt Nanette van Schelven, directeur van de douane. Dit jaar zijn verschillende megapartijen van duizenden kilo's aangetroffen, waaronder de grootste cocaïnevangst van de afgelopen jaren.

Opnieuw heeft de douane dit jaar een recordhoeveelheid cocaïne onderschept. Tot en met Kerst is bijna 68.000 kilo in beslag genomen, tegenover 49.000 kilo heel vorig jaar.

Van de 68.000 kilo die dit jaar tot nu toe in Nederland is aangetroffen, werd 65.000 kilo in Rotterdam gevonden. In de haven van Vlissingen vond de douane 250 kilo en in de haven van Amsterdam 100 kilo. Zoals ieder jaar is cocaïne de meest gevonden drugssoort, maar dit jaar deed de douane ook een opmerkelijk grote heroïnevangst.

Verder zijn er bij de postbedrijven 13.000 brieven onderschept, waar bijvoorbeeld xtc en ketamine in zat verstopt. Ook dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar, toen er 4000 brieven met drugs werden gevonden. Volgens de douane is veel extra personeel ingezet om de post te controleren.