Grichka Bogdanoff, van bekende Franse tweeling, overleden (72)

In een ziekenhuis in Parijs is voormalig televisiepresentator Grichka Bogdanoff op 72-jarige leeftijd overleden. Samen met zijn tweelingbroer Igor presenteerde hij in de jaren 80 een populair sciencefictionprogramma. De twee staan ook bekend om de metamorfose die ze sinds de jaren 80 hebben ondergaan, met opvallende jukbeenderen en kin. Waardoor Grichka is overleden is niet duidelijk.

Over de achtergrond van hun uiterlijk hebben de gebroeders Bogdanoff - die hun naam zelf spelden als Bogdanov - nooit veel losgelaten. In Franse media is volop gespeculeerd over plastische chirurgie, maar de broers hebben altijd ontkend dat ze zich daaraan hebben overgeleverd. Grichka zei in 2018 in een interview dat hij en zijn broer "nooit cosmetische chirurgie hebben ondergaan". Wel noemde hij Igor en zichzelf "experimentatoren".

De broers in de jaren 80: