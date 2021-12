Lavreysen breidt bij NK baanwielrennen uitpuilende prijzenkast verder uit

Baanwielrenner Harrie Lavreysen viel vorige week in de prijzen bij het Sportgala na zijn twee olympische titels, drie wereldtitels en twee Europese titels van dit jaar. Bij de NK breidt hij zijn prijzenkast deze dagen nog verder uit.

In Apeldoorn prolongeerde Lavreysen vandaag zijn Nederlandse titel op de keirin. Hij bleef in de finale Sam Ligtlee en Tijmen van Loon voor. Een dag eerder was de 24-jarige baanwielrenner al Nederlands kampioen geworden op de sprint.

Eigenlijk zou Lavreysen niet eens meedoen aan de NK. Na een druk jaar, een korte vakantie en het vieren van Kerstmis besloot hij op het laatste moment toch mee te doen. Zijn resultaten lijden daar niet onder.

Verstappen

Bij het Sportgala werd Lavreysen samen met Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli gekozen tot sportploeg van het jaar. Hij was ook genomineerd als sportman van het jaar, maar die prijs ging naar Max Verstappen. Eerder werd hij wel wielrenner van het jaar.