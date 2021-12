Omikron is dominant, en nu?

De omikronvariant van het coronavirus heeft, zoals verwacht, de overhand genomen in de coronabesmettingen in Nederland. Meer dan de helft van de besmette mensen heeft nu omikron; daarmee delft de deltavariant het onderspit.

Het RIVM maakte dat vandaag bekend op basis van gegevens van drie Nederlandse laboratoria, die met een speciale PCR-test de omikronvariant kunnen aantonen. Die labs onderzoeken niet alle positieve PCR-testen in Nederland, maar op basis van hun gegevens kan wel een berekening worden gemaakt voor heel Nederland.

De conclusie: omikron is dominant en neemt snel toe. In de regio Amsterdam was het aandeel van de omikronbesmettingen op Tweede Kerstdag al bijna 65 procent.

Onbeantwoorde vragen

Volgens epidemioloog Frits Rosendaal gaan we vanaf nu goed zien wat omikron echt doet. In de ziekenhuizen lagen tot nu toe vooral covidpatiënten met de deltavariant. "Hoe groter het aandeel van omikron, hoe duidelijker we gaan zien wat het effect is van deze variant", zegt hij. Veldepidemioloog Amrish Baidjoe voegt toe: "We zullen nu veel gaan leren over de werkelijke eigenschappen van het virus."

De belangrijkste (nog deels) onbeantwoorde vraag is nog steeds hoe ziekmakend de nieuwe virusvariant is. "Er zijn aanwijzingen dat het minder ziekmakend is", zegt Rosendaal naar aanleiding van Brits onderzoek waarover vorige week werd gepubliceerd. "Hoe meer 'minder erg' het blijkt te zijn, hoe beter het is voor deze golf en voor de ontwikkeling van het virus het komende jaar."

Voor zulke data is Nederland ook nog steeds afhankelijk van landen als Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, waar meer gegevens worden verzameld. "Daar koppelen ze bijvoorbeeld PCR-testuitslagen aan iemands vaccinatiestatus, waardoor je meer te weten komt over de werking van het vaccin", aldus Rosendaal. Want dat is de tweede vraag die we de komende tijd beantwoord moeten krijgen: hoe goed beschermen de vaccins, inclusief booster?

Toch minder positieve tests: hoe kan dat?

Hoewel het aandeel van de nieuwe variant dus toeneemt, is het aantal positieve tests de afgelopen week volgens het RIVM verder gedaald. Hoe kan dat? Rosendaal wijst erop dat de besmettingscijfers minder betrouwbaar zijn sinds het zelftestadvies is veranderd. "We weten niet zeker of iedereen met een positieve zelftest ook naar de GGD gaat voor een PCR-test, wat wel de bedoeling is. Ook de coronamaatregelen hebben een vertragend effect."

Veldepidemioloog Baidjoe beaamt dat. "Er lopen nu veel dingen door elkaar, die het lastig maken de impact van omikron gelijk scherp te hebben. We weten bijvoorbeeld niet wat de immuunstatus is van de positief geteste mensen. Hebben zij geen, één, twee of drie prikken gehad? Of hebben ze natuurlijke immuniteit door een doorgemaakte infectie?" Het kan vertragend werken als omikron in eerste instantie rondgaat bij mensen die (relatief) goed beschermd zijn, zegt hij.

Omikron is besmettelijker dan delta, dat is al wél duidelijk. Wat betekent dat voor de basismaatregelen? We maakten daarover deze uitlegvideo: