Kleermaker wint thriller in derde ronde WK darts, doek valt voor Noppert

Martijn Kleermaker heeft in Londen voor het eerst de achtste finales van het WK darts gehaald, terwijl voor Danny Noppert het doek viel en Michael van Gerwen met een positieve coronatest uitviel.

Dat betekent dat er nog twee Nederlanders kans maken op de wereldtitel, want Dirk van Duijvenbode kwalificeerde zich gisteren voor de achtste finales door de Engelsman Ross Smith te verslaan.

Thriller

Kleermaker was in een ware thriller Joe Cullen, de nummer dertien van de plaatsingslijst, de baas. De ongeplaatste Nederlander gaf een 3-0 voorsprong in sets weg, leek mentaal geknakt, maar won uiteindelijk met 4-3.

Kleermaker had een matchdart gemist voordat Cullen 3-3 maakte en moest zich daarna even herpakken. In de zevende en beslissende set miste hij vervolgens nog een matchdart, maar hij hield zijn hoofd koel.

Uiteindelijk moest er na 2-2 in legs verlenging komen, omdat de zevende set met meer dan twee legs verschil gewonnen moet worden. In de zesde leg besliste Kleermaker de wedstrijd (4-2 in legs) door 88 knap uit te gooien via de bull.