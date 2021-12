Kok mag debuteren op Winterspelen na winst op 500 meter bij OKT

Op de 500 meter werden de startbewijzen na twee omlopen verdeeld. Bij de 21-jarige Kok was de spanning in de eerste rit van haar gezicht af te lezen. Niet zo gek, want op de 1.000 meter eindigde ze zondag tot haar grote teleurstelling als zesde. Daardoor was Kok afhankelijk van de 500 meter om zich te plaatsen voor Peking. In haar eerste race noteerde Kok meteen de snelste tijd. Met 37,45 bleef ze Leerdam 0,20 seconde voor, waardoor ze enigszins opgelucht kon ademhalen. Bekijk de beelden van de eerste omloop hieronder.

In de eerste rit reed Kok tegen haar ploeggenote De Jong, die zondag ook naast een ticket greep op de kilometer. De Jong miste het podium daar op slechts negen honderdste, mede doordat haar oudere zus Antoinette haar van het podium stootte. De Jong begon haar 500 meter met een valse start, waarna ze naar 37,87 reed. Daarmee kwam ze niet aan de tijd van shorttrackkampioene Suzanne Schulting, die met 37,79 verrassend de derde tijd noteerde. Schulting en De Jong leken in de tweede omloop om de derde plaats te gaan strijden. Totdat Dione Voskamp zich er dankzij een sterke race nog tussen reed met 37,68. In de tweede omloop wist Schulting zichzelf niet te verbeteren. In tegenstelling tot De Jong, die in een direct duel met de meervoudig wereldkampioene shorttrack naar 37,53 reed. In de laatste rit verbeterden Kok en Leerdam zichzelf ook nog flink.

De 500 meter werd in het begin van het wereldbekerseizoen gedomineerd door één vrouw: de pas dit jaar doorgebroken Amerikaanse Erin Jackson won vier wereldbekerraces, de Japanse olympisch kampioene Nao Kodaira was een keer de snelste. Ook de Poolse Andzelika Wójcik, en de Russinnen Olga Fatkoelina en wereldkampioene Angelina Golikova stonden een keer op de hoogste trede. Slechts één keer stond er een Nederlandse vrouw op het podium; Kok greep het brons in Salt Lake City.

Matrix Vanwege die internationale krachtsverhoudingen staat de winnaar van de 500 meter bij de vrouwen op de vijfde plaats in de matrix. De nummer twee en drie staan laag; op plaats veertien en vijftien. In totaal mogen er negen vrouwen naar de Winterspelen in Peking, die op 4 februari beginnen. Omdat Leerdam zich op de 1.000 meter al heeft geplaatst, is zij ook zeker van haar plek op de 500 meter. Meer weten over die matrix? Bekijk de uitlegvideo hieronder.

