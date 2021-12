Voormalig succescoach Jesus ruimt het veld bij Ajax-opponent Benfica

De terugkeer van Jorge Jesus bij Benfica is niet geworden wat ervan gehoopt was. De Portugese topclub brak dinsdag met de 67-jarige trainer, die de club in zijn eerste periode zoveel successen had gebracht.

Jesus leidde Benfica tussen 2009 en 2015 naar acht prijzen en twee Europese finales, maar sinds zijn terugkeer in de zomer van vorig jaar ging het minder. Vorig seizoen eindigden 'De Adelaren' als derde achter kampioen Sporting Portugal en FC Porto. En ook deze jaargang moet Benfica die clubs, in omgekeerde volgorde, voor zich dulden.

Nélson Veríssimo neemt voorlopig op interim-basis de taken van Jesus over. Benfica is in februari de tegenstander van Ajax in de achtste finales van de Champions League.