Radio 538 vervangt Frank Dane plotseling door Wietze de Jager in de ochtend

Radio 538 stopt na de jaarwisseling onverwachts met de ochtendshow van programmamaker Frank Dane. Het commerciële radiostation heeft besloten om al vanaf komende maandag Wietze de Jager en Klaas van der Eerden op de doordeweekse ochtend te zetten.

Radio 538 maakt het vertrek van Dane op zeer korte termijn, een paar dagen voor de wisseling in de programmering, bekend. Onduidelijk is wat de dj hierna gaat doen.

"Eind november hebben we een start gemaakt met het aanpassen van onze programmering en de nieuwe ochtendshow is daarin een volgende stap", schrijft zendermanager Coco Hermans in een persbericht.

"Wij gaan ervan uit dat wij ook in de toekomst met Frank en zijn team bij 538 zullen blijven samenwerken." Dane zelf heeft nog niets van zich laten horen.

Edwin Evers

Dane nam in 2019 de ochtendshow over van dj Edwin Evers. Die presenteerde 21 jaar lang het ochtendprogramma van 538, dat tot het einde de best beluisterde ochtendshow van Nederland was.

Sinds Dane het tijdslot van de ochtend had overgenomen, liepen de luistercijfers van 538 terug. In oktober vorig jaar streefden concurrenten Mattie & Marieke van Qmusic hem voorbij in het aandeel luisteraars van 20-49 jaar.

Weekendprogramma

Opvolger Wietze de Jager is sinds 2018 te horen op de vrijdagavond van Radio 538. Ook maakte hij bijna twee jaar dagelijks een lunchprogramma in het weekend. De Jager is ook de vaste vervanger van Dane. Klaas van der Eerden, die in de ochtend aan zal schuiven, zat de afgelopen tijd ook al bij het weekendprogramma van De Jager.

Doordat De Jager nu doorschuift naar de ochtend van Radio 538, komt hij lijnrecht tegenover zijn oud-collega Mattie Valk te staan. Samen maakten zij tot 2017 het ochtendprogramma op Qmusic.

Toen De Jager en Valk samen aan het praten waren over een overstap naar Sky Radio, begon Valk te twijfelen en tekende achter de rug van De Jager om een nieuw contract bij Qmusic, waar hij nu met Marieke Elsinga de ochtendshow maakt.