Bergsma kan zich in 'klotenwedstrijd' kwalificeren voor favoriete afstand

Bergsma erkent dat hij samen met Patrick Roest de torenhoge favoriet voor de felbegeerde eerste twee plekken is. "Op papier steken Patrick en ik er met kop en schouders bovenuit." De 35-jarige Bergsma, die in 2014 olympisch goud won op de 10.000 meter door Sven Kramer te verslaan, komt zijn grote uitdager vandaag niet tegen. Kramer meldde zich gisteren af voor de langste afstand bij de mannen.

Jorrit Bergsma weet al vrijwel zeker dat hij in februari in het vliegtuig naar Peking stapt. De Fries eindigde zondag als tweede op de vijf kilometer, waardoor hij een goede kans maakt op de Spelen. Een startbewijs voor zijn favoriete afstand, de 10.000 meter, kan hij vandaag bemachtigen. Dat lijkt een eitje voor de langeafstandsspecialist, maar Bergsma zegt zelf dat hij "de kop er wel bij moet houden".

OKT live te volgen bij de NOS

Het olympisch kwalificatietoernooi is tot en met donderdag 30 december dagelijks te volgen bij de NOS via televisie, online en radio. In extra uitzendingen van Studio Sport op NPO 1 en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app zijn alle afstanden en reacties te zien.

Bekijk hier het programma: