Gemeenten bezorgd over stijgende tarieven stadsverwarming

Gemeenten doen een beroep op warmtebedrijven om hun prijsstijgingen beperkt te houden, zodat huishoudens met stadsverwarming niet op hoge kosten worden gejaagd. Wethouders in onder meer Enschede, Breda en Tilburg zijn hierover in gesprek met de leveranciers in hun gemeente. Huizen die aangesloten zijn op stadsverwarming, maken gebruik van warmte die vrijkomt in een elektriciteitscentrale of bij een afvalverwerker in de omgeving. Huishoudens met stadswarmte kunnen niet zelf hun energieleverancier kiezen. Daarom bepaalt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wat de maximale tarieven zijn, op basis van de gasprijs. Omdat die nu historisch hoog is, mogen de warmtetarieven volgend jaar met 67 procent stijgen. Of de warmteleveranciers hun prijzen echt tot deze bovengrens laten stijgen is nog niet duidelijk: de meeste maken hun prijzen pas begin volgend jaar bekend. Wel hebben meerdere leveranciers al aangekondigd dat afnemers rekening moeten houden met hogere prijzen. Zo laat Vattenfall weten voor de helft mee te gaan in de maximale verhoging.

In Tilburg en Breda krijgen tienduizenden huishoudens warmte van de Amercentrale - NOS

In Breda en Tilburg stuurden de wethouders gezamenlijk een brief naar leverancier EnNatuurlijk met de vraag om de tarieven in redelijkheid te verhogen. Ruim 40.000 huishoudens nemen in die steden warmte af van de Amercentrale, waar elektriciteit wordt opgewekt. De Tilburgse wethouder Oscar Dusschooten zegt hierover: "We doen een beroep op EnNatuurlijk om geen gebruik te maken van het maximale tarief. Het is lastig aan mensen uit te leggen dat het tarief stijgt, terwijl ze geen gas hebben. Het draagt daarnaast ook niet bij aan de vergroting van het draagvlak voor de energietransitie." EnNatuurlijk laat in een brief aan de wethouders weten de prijsstijging zoveel mogelijk te willen dempen. "Maar ook onze kosten zijn sterk gestegen door de hogere energieprijs", zegt bestuurder Ernst Japikse. "Onze warmteproductie kent bijvoorbeeld nog steeds een gedeeltelijke afhankelijkheid van gas."

In Nederland maakt naar schatting 5 procent van de huishoudens gebruik van stadswarmte, verdeeld over tientallen steden. Omdat zij niet zelf hun leverancier kunnen kiezen, zijn de tarieven ter bescherming gekoppeld aan die van gas. Maar nu de gasprijzen zo hoog zijn, werkt deze koppeling niet meer in het voordeel van huishoudens met stadsverwarming. Het ministerie van Economische Zaken is bezig met een nieuwe warmtewet. De bedoeling is dat hierin de wettelijk koppeling met de gasprijs wordt losgelaten en de warmteprijs wordt gebaseerd op de daadwerkelijke kosten.

Ook in Utrecht bestaan zorgen over de dreigende hogere tarieven. Studenten worden daar nu al geconfronteerd met hoge warmtetarieven, omdat hun woningcorporatie SSH de servicekosten voor volgend jaar uit voorzorg heeft verdubbeld. "We hebben voorbeelden van studenten voor wie de energiekosten met 90 euro stijgen, op een huur van 300 euro", zegt Lily de Waal van huurdersvereniging Boks. "Wij zijn het er niet per se mee oneens dat ze nu al het voorschot verhogen in plaats van achteraf. Maar we vragen de verhuurder om niet aan het eind van het jaar pas de afrekening te doen." De Waal wijst erop dat studenten vaak van woonruimte wisselen. De PvdA hoopt dat de Utrechtse wethouder ook verhaal gaat halen als de tarieven al te veel stijgen. "Dit treft heel veel studenten en het is voor hen een extreme verhoging van de lasten", zegt fractievoorzitter Rick van der Zweth. "Daar komt bij dat in die studentenhuizen geen individuele meters zitten, waardoor ze niet kunnen zien wat ze verbruiken en weinig kunnen doen om de kosten te drukken."