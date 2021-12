Verbod mensenrechtenorganisatie Memorial: 'Voor Russen bevestiging terugkeer dictatuur'

Een advocaat van Memorial zegt dat de organisatie zich niet neerlegt bij het vonnis. De mensenrechtenorganisatie wil in Rusland zelf en bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in beroep gaan.

In november besloot justitie tot vervolging van Memorial vanwege de schending van wetsregels. Maar volgens directeur Irina Galkova was de aanklacht duidelijk een politiek gemotiveerd en bedoeld om kritiek op het Sovjetverleden en hedendaagse ondemocratische beslissingen te smoren.

Memorial werd in 2013 bestempeld tot buitenlands agent en stond sindsdien onder verscherpt toezicht van de Russische autoriteiten. Verder werd de organisatie aan scherp financieel toezicht onderworpen en was Memorial verplicht om in alle uitingen de kwalificatie buitenlands agent te vermelden.

Het hooggerechtshof in Rusland heeft mensenrechtenorganisatie Memorial verboden. Memorial is de oudste en meest gerespecteerde mensenrechtenorganisatie van Rusland. Het hof oordeelde dat de organisatie moet worden ontbonden vanwege het overtreden van de regels voor 'buitenlandse agenten'.

Memorial-directeur Galkova zei eerder dat de classificatie als 'buitenlands agent' haar deed denken "aan de verschrikkelijke jaren 30". "In die tijd werd iedereen die connecties had met het buitenland gezien als een spion en 'vijand van de staat'. Dat label wordt nu weer volop gebruikt."

De sluiting laat echt zien dat het openbaar maken van onderdrukking in Rusland, zelfs uit de vorige eeuw, niet meer toegestaan is."

Dat Memorial nu opgeheven wordt, voelt voor kritische Russen als een bevestiging van de terugkeer naar een volledige dictatuur. De Raad van Europa noemde de vervolging van Memorial eerder al een "verwoestende klap" voor onafhankelijke denkers en een kritisch middenveld in Rusland. Daar blijft zo langzamerhand niets meer van over.

"Het oordeel van het hof is in lijn met een tendens die elk jaar erger wordt: delen van de geschiedenis worden geleidelijk aan uitgewist of herschreven. Stalin werd als held neergezet, het werk van de geheime politie nieuw leven ingeblazen, en honderden activisten, journalisten en dus ook maatschappelijke organisaties als Memorial werden als volksvijanden vervolgd.

Memorial is opgericht in de jaren 80 in de Sovjetunie, onder andere door fysicus en Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov. Al ruim dertig jaar zet de organisatie zich in voor de onthulling van mensenrechtenschendingen in Rusland, voornamelijk in de noordelijke Kaukasus.

Een ander speerpunt is het onderzoek naar de misdaden in de Stalintijd, die miljoenen mensen het leven kostten. Daarnaast houdt Memorial een openbare lijst bij van politieke gevangenen, waarop onder andere oppositiepoliticus Aleksej Navalny staat. De autoriteiten beschouwen dit als steunbetuiging aan extremisme en terrorisme in Rusland.

Bekijk hier de reportage die correspondent Iris de Graaf in november over Memorial maakte: