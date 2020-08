Turkije ontdekt groot gasveld in Zwarte Zee

Turkije heeft een groot gasveld ontdekt in de Zwarte Zee. Volgens president Erdogan gaat het om een hoeveelheid van 320 miljard kuub aardgas, dat het land minder afhankelijk zal maken van gasimport uit Iran, Irak en Rusland.

"Turkije heeft de grootste ontdekking van aardgas in zijn geschiedenis gedaan", zegt Erdogan. "We zijn vastbesloten om ons energievraagstuk op te lossen en zullen niet stoppen voordat we een netto-exporteur van energie worden."

Onafhankelijke experts noemen het een aanzienlijke vondst, maar niet groot genoeg om van Turkije een energie-exporteur te maken of de financiële problemen van het land op te lossen. De Turkse lira daalde deze maand naar een dieptepunt, aangewakkerd door de hoge inflatie en een groot tekort op de lopende rekening. Na de bekendmaking van de gasvondst herstelde de munt zich weer enigszins.

Opgelopen spanningen

Hoewel de vondst significant is, is hij kleiner dan andere ontdekkingen in de nabijgelegen oostelijke Middellandse Zee. Het is slechts een derde van het Zohr-veld in Egypte, een van de grootste in de Middellandse Zee, dat naar schatting 850 miljard kubieke meter aardgas bevat.

Turkije denkt het gasveld in 2023 in gebruik te kunnen nemen, in het jaar dat de republiek Turkije zijn honderdjarig bestaan viert, maar ook daarover zijn experts sceptisch. Volgens hen kan het nog wel tien jaar duren voor het gas gebruikt kan worden.

De vondst komt op een moment dat de spanning tussen Turkije en Griekenland hoog is opgelopen nu Turkije in de Middellandse Zee naar aardgas zoekt. Griekenland, gesteund door de rest van de EU, zegt dat het deel van de zee waar de Turken onderzoek doen bij Grieks-Cyprus hoort en wil dat Turkije het onderzoeksschip terughaalt, maar Ankara weigert dat.