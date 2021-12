Coronacrisis vergroot verschillen tussen jongeren op de arbeidsmarkt

De coronacrisis leidt tot grotere verschillen tussen jongeren op de arbeidsmarkt. Wie afstudeert van de universiteit of het hbo had al een relatief goede kans op een baan, en die kansen zijn alleen maar toegenomen. Voor jongeren met een beroepsopleiding op mbo-niveau geldt het tegenovergestelde. Zij hadden al een kleinere kans op werk en die is verder afgenomen, al verschilt dat erg per studierichting.

Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. Het onderzoeksbureau vergeleek afgelopen zomer de baankansen van honderdduizenden pas afgestudeerde jongeren van 16 tot 30 jaar met de situatie van voor de coronapandemie. "In zijn algemeenheid zien we dat de arbeidsmarkt veel veerkracht toont", zegt Bas ter Weel, directeur van SEO Economisch Onderzoek in het NOS Radio 1 journaal. "Dat komt doordat het geen economische crisis, maar een gezondheidscrisis is."

Maar trends die er al waren zetten wel door, ziet Ter Weel. Bijvoorbeeld als het gaat om administratief werk. "Door het thuiswerken en digitalisering door corona is de vraag daarnaar nog sterker afgenomen." Verder hebben de lockdowns in de coronacrisis jongeren in de horeca, maar bijvoorbeeld ook kappers en schoonheidsspecialisten flink geraakt.

In het algemeen leiden beroepsgerichte mbo-opleidingen op voor een specifiek beroep, zegt Ter Weel, terwijl de opleidingen aan het hbo en de universiteit meer generiek zijn. Dat betekent dat jongeren met zo'n opleiding wendbaarder op de arbeidsmarkt zijn. Beroepsopleidingen voor werk in de zorg, techniek of ICT bieden volgens Ter Weel wél een goede kans op een baan.

Uitstel

Het afgelopen jaar kwamen er 23.000 jongeren minder dan verwacht de arbeidsmarkt op, blijkt ook uit het onderzoek. "Onzekerheid is nooit goed", zegt Ter Weel. "We zien ook dat jongeren daarop reageren." Zo hebben sommigen hun entree op de arbeidsmarkt uitgesteld, bijvoorbeeld vanwege studievertraging omdat ze geen stage konden vinden.

Maar er zijn er ook die voor een andere studie hebben gekozen. "Mensen denken: ik heb minder kans op de arbeidsmarkt dus laat ik nog maar een vervolgstudie doen, zodat ik mijn kansen in de toekomst kan vergroten."