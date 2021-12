Grote cocaïnevangst in El Salvador, zeven mannen opgepakt

De marine van El Salvador heeft op zee ruim 4100 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs werden vervoerd in twee snelle bootjes.

De president van El Salvador deelde de drugsvangst op Twitter. Er zijn volgens hem zeven opvarenden van de boten opgepakt: vijf mannen uit Colombia en twee uit Ecuador. Volgens de president hebben de drugs een waarde van ruim 100 miljoen dollar.

El Salvador is een van de armste landen van Latijns-Amerika. Een derde van de bevolking leeft volgens de Verenigde Naties in armoede. Drugskartels smokkelen grote hoeveelheden drugs via El Salvador en andere landen in Midden-Amerika naar Europa en Amerika.