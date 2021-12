NAVO 290 keer in actie om Russische toestellen te onderscheppen

Jachtvliegtuigen van de NAVO zijn dit jaar 290 keer opgestegen om Russische militaire vliegtuigen te onderscheppen die dicht langs het luchtruim van een lidstaat vlogen. Volgens het militaire bondgenootschap gebeurde dat vooral in de buurt van Estland, Letland en Litouwen.

Het komt geregeld voor dat Russische toestellen worden onderschept in gebied waarvoor de NAVO verantwoordelijk is. De Russen mogen er gewoon vliegen, mits ze aan alle afspraken voldoen.

Volgens de NAVO zijn de Russische vliegtuigen over het algemeen zonder problemen uit het NAVO-luchtruim begeleid. De NAVO-toestellen kwamen dit jaar ook ongeveer 80 keer in actie om niet-militaire vliegtuigen te controleren of te begeleiden die geen radiocontact maakten met de luchtverkeersleiding.

Spanningen

De spanningen tussen Rusland en de NAVO-landen, waaronder Amerika, zijn de laatste tijd opgelopen vanwege de aanwezigheid van veel Russische troepen aan de grens met Oekraïne. Rusland zag de afgelopen jaren met lede ogen aan hoe veel voormalige Oostbloklanden lid zijn geworden van de NAVO.

In een toespraak betichtte de Russische president Poetin vorige week nog het Westen van het niet nakomen van afspraken. "In de jaren 90 is ons beloofd dat er nog geen centimeter naar het oosten zou worden uitgebreid. En wat gebeurde er? We zijn bedrogen. Domweg bedrogen. Vijf keer is de NAVO uitgebreid en nu zien we dat er wapens in Roemenië en Polen worden geplaatst", zei Poetin.

Scramble

Verspreid over Europa staan ruim zestig straaljagers dag en nacht klaar om in actie te komen. Sinds een paar jaar bewaken Nederland en België afwisselend het luchtruim van België, Nederland en Luxemburg. Daarvoor staan 24 uur per dag twee bewapende gevechtsvliegtuigen klaar die binnen enkele minuten in de lucht zijn. Vorige maand kwamen de Belgische F-16's nog in actie. Ze onderschepten boven de Noordzee twee Russische Toepolev-bommenwerpers.

In dit filmpje dat door de NAVO is gemaakt is te zien hoe een air interception in zijn werk gaat: