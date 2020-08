'Handhaven coronaregels in supermarkten moet beter voor ouderen en zieken'

Ouderen die even rustig wilden winkelen konden aan het begin van de coronacrisis terecht bij een speciaal ouderenuurtje in meerdere supermarkten - ANP

Keurig in de rij wachten, één persoon per huishouden in de winkel en klanten die afstand houden. Dat was tijdens het begin van de coronacrisis het beeld bij de supermarkt, maar dat is de afgelopen weken behoorlijk veranderd. Belangenorganisaties voor ouderen en chronisch zieken verwachten actie van de supermarkten. Dat het drukker wordt in de supermarkt en de coronaregels niet meer altijd worden opgevolgd, ziet ook CBL-directeur Marc Jansen. Hij voert namens de supermarkten het woord. "We zien ook steeds vaker groepen in de supermarkt, stellen, gezinnen. We moeten toch de oproep doen: mensen, kom alléén naar de supermarkt." De regels zijn sinds maart niet veranderd. Zo geldt een maximum van één klant per tien vierkante meter winkeloppervlak, wordt klanten gevraagd voldoende afstand van elkaar te houden, zijn spatschermen opgehangen bij de kassa en zijn er middelen om karretjes schoon te maken. Bert van de Bult is 80 jaar en vindt boodschappen doen niet meer prettig. Zowel de supermarktmedewerkers als de bezoekers zijn veel lakser, ziet hij:

'Eerder maakte er iemand je karretje schoon, nu niet meer' - NOS

Ouderenbond ANBO krijgt de laatste tijd telefoontjes van verontruste leden. "Mensen die extra risico lopen, bijvoorbeeld vanwege een longziekte, durven niet meer naar de supermarkt te gaan", zegt Liane den Haan van de bond. "Online bestellen is niet voor iedereen een oplossing, omdat dat te duur is of omdat de bestelling te klein is." Ook Koepelorganisatie Ieder(in), die opkomt voor mensen met een beperking of een chronische ziekte, vindt dat er meer rekening moet worden gehouden met kwetsbare mensen. "We hebben met elkaar afgesproken dat mensen met een beperking of een ziekte niet meer geïsoleerd mogen raken dan anderen. Zij moeten ook naar de winkel of supermarkt kunnen gaan", zegt voorzitter Illya Soffer.

Quote Kosten zijn geen argument. Marc Jansen (CBL)