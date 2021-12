Manchester United raakt verder achterop na puntenverlies bij Newcastle

Het was namelijk al na zeven minuten raak voor Newcastle. De Fransman Allan Saint-Maximin trok naar binnen, zette twee verdedigers op het verkeerde been en verschalkte doelman David de Gea met een prachtig schot van afstand.

Met dat resultaat mocht Manchester United nog van geluk spreken. De bezoekers ontsnapten in de slotfase een aantal keer aan een nederlaag en keken daarvoor lange tijd tegen een achterstand aan.

Manchester United is op bezoek bij Newcastle United tegen puntenverlies aangelopen. De ploeg van coach Ralf Rangnick kwam tegen de nummer negentien van de Premier League niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Ook in de tweede helft waren de beste kansen aanvankelijk voor de thuisploeg. Ryan Fraser stuitte op De Gea, die een paar minuten later ook een antwoord had op een schot van Saint-Maximin.

United schakelde daarna een tandje bij, in de jacht op de gelijkmaker. Die viel twintig minuten voor het einde van de wedstrijd. Veteraan Edinson Cavani loste een schot en prikte de bal in de rebound achter keeper Martin Dubravka.