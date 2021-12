Tennistoernooi Abu Dhabi eindigt in corona-drama; meer toppers in quarantaine

Voor een groot aantal deelnemers aan het tennistoernooi in Abu Dhabi is de voorbereiding op de Australian Open (start 17 januari) ernstig verstoord vanwege een coronabesmetting.

Eerder werd bekend dat Rafael Nadal na zijn deelname een positieve PCR-test afleverde, nu zit ook Andrej Roeblev in quarantaine omdat hij besmet is geraakt met het coronavirus. Roeblev is de mondiale nummer vijf en Nadal de nummer zes. Ook de trainersstaf van de Spanjaard is besmet.

Daarnaast blijken ook US Open-kampioene Emma Raducanu, Denis Shapovalov, Belinda Bencic en Ons Jabeur na hun bezoek aan het demonstratietoernooi, dat van 16 tot en met 18 december werd gehouden, het coronavirus te hebben opgelopen.

Tennisseizoen weer van start

Het tennisseizoen opent op zaterdag 1 januari weer de deuren met het begin van de ATP Cup, een landentoernooi dat vergelijkbaar is met de Davis Cup.

Vanaf maandag 3 januari volgen de ATP- en WTA-toernooien in Adelaide en Melbourne. Bij dat laatste toernooi staan Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor op de deelnemerslijst.