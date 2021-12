Kampioen Price in dartsthriller langs Huybrechts, nu tegen Van Duijvenbode

Price speelt in de volgende ronde tegen Dirk van Duijvenbode. De 29-jarige Nederlander boog eerder op de dag tegen Ross Smith een 3-0 achterstand om in een 4-3 overwinning .

Ook de derde set was voor Huybrechts, maar daarna stelde Price weer even orde op zaken. De Welshman, die door de fans in het kolkende Alexandra Palace in Londen met regelmaat werd uitgejoeld, pakte twee sets op rij, zonder daarbij een leg te verliezen.

Omdat Huybrechts de stand daarna weer op 3-3 bracht, kwam het aan op de beslissende zevende set. Beide darters probeerden het publiek op te jutten en Price ging bovendien over tot wat psychologische oorlogsvoering.

De wereldkampioen probeerde het spel te vertragen en Huybrechts in de weg te lopen. De Belg deed zijn beklag bij de scheidsrechter, maar leek verder niet onder de indruk en hield tot 5-5 in legs gelijke tred met Price. In de allesbeslissende elfde leg trok Price de wedstrijd toch naar zich toe.

Exit Van der Voort

Voor Vincent van der Voort is het WK voorbij na een positieve coronatest. Van der Voort zou juist maandagavond in actie komen in de derde ronde. Tegenstander James Wade is automatisch geplaatst voor de volgende ronde.

Michael van Gerwen, Martijn Kleermaker en Danny Noppert hopen zich dinsdag ook voor de achtste finales te kwalificeren.