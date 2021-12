Kramer laat tien kilometer schieten op OKT: 'Focus op vijf en ploegenachtervolging'

Sven Kramer gaat dinsdag niet van start op de tien kilometer bij het olympisch kwalificatietoernooi. De 35-jarige schaatser richt zich volledig op de vijf kilometer en de ploegenachtervolging, zo laat hij weten via sociale media.

Officieel zit Kramer nog in de wachtkamer, maar de kans dat het schaatsicoon in Peking de vijf kilometer én de ploegenachtervolging rijdt, is aanzienlijk.

Kramer wil in februari op zijn vijfde Olympische Spelen een gooi doen naar zijn vierde titel op rij op de vijf kilometer. Afgelopen zondag hield hij die droom levend door op het OKT naar de derde plaats te rijden.

Door zijn afmelding zal Kramer zich in Peking niet kunnen revancheren voor zijn 'foute wissel' in Vancouver. Ook in 2014 (zilver) en 2018 (zesde) lukte Kramer niet wat hem op de vijf kilometer wel lukte. Hij veroverde tijdens zijn imposante loopbaan wel vijf keer de wereldtitel op de langste afstand.

Kramer komt in het weekend van 7 tot en met 9 januari voor het eerst weer in actie bij de EK afstanden in Heerenveen.