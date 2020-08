Permanente ode aan Cruijff: standbeeld onthuld voor Arena

Het door Ajax-supporters gerealiseerde standbeeld van Johan Cruijff is vandaag onthuld bij de Johan Cruijff Arena.

Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk de onthulling van het standbeeld volgens de oorspronkelijke planning te laten plaatsvinden. In overleg met de familie Cruijff was dit nieuwe moment bepaald. Een zeer beperkte groep mensen mocht aanwezig zijn.

Inzamelingsactie

De Amsterdamse werkgroep 'Deze man verdient een standbeeld' stak - met toestemming van de familie - de koppen bij elkaar om een permanente ode aan Cruijff te brengen.

De inzamelingsactie ging in de zomer van 2018 van start, met het idee om binnen twee jaar een standbeeld te hebben. De benodigde 75.000 euro was binnen drie maanden opgehaald, met dank aan Ajax-supporters. Beeldhouwer Hans Joute ging vervolgens aan de slag met het standbeeld van de op 24 maart 2016 overleden Cruijff.

"Het beeld ziet er geweldig uit. Namens de familie wil ik dan ook alle supporters van Ajax bedanken die zich hebben ingezet en hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit mooie eerbetoon aan mijn vader. Hij zou hier trots op zijn geweest. Als je erlangs loopt, zie je Johan Cruijff staan", aldus zoon Jordi.