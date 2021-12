Gouden trio naar Peking op 3.000 meter: Schouten, De Jong en Achtereekte

De Jong heeft zich met de tweede tijd (3.57.54) ook direct geplaatst voor de Winterspelen. Regerend olympisch kampioene Carlijn Achtereekte reed met 3.59,20 naar de derde tijd. Ze bleef de verrassende Merel Conijn slechts 0,01 seconde voor. Daardoor is de kans groot dat Achtereekte haar titel mag gaan verdedigen in februari.

Irene Schouten heeft zich als grote favoriete geplaatst voor de 3.000 meter op de Olympische Spelen in Peking. Bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen veroverde Schouten het eerste startbewijs door veruit de snelste tijd te rijden.

