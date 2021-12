Bosz met Lyon uit de Franse beker gezet na misdragingen supporters

Peter Bosz ligt met zijn club Olympique Lyonnais uit de Coupe de France, één van de twee bekertoernooien in Frankrijk. De wedstrijd tegen tweedeklasser Paris FC werd op 17 december bij een 1-1 tussenstand gestaakt in de rust na ongeregeldheden.

Er werd vuurwerk afgestoken en fans van beide clubs ging met elkaar op de vuist. Ook kwamen supporters op het veld, waarna de spelers van beide clubs naar de kleedkamers moesten vluchten. Door de ongeregeldheden is door de Franse voetbalbond besloten om de clubs uit de beker te zetten.

Franse bond is het zat

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat een wedstrijd in Frankrijk gestaakt moet worden door supportersgeweld. Zo ging het vorige maand ook al mis bij een thuiswedstrijd van Lyon, toen Olympique Marseille-sterspeler Dimitri Payet al in de vierde minuut werd bekogeld bij het nemen van een hoekschop.

Tot nu toe werden gestaakte wedstrijden op een later moment ingehaald. Nu is door de Franse voetbalbond voor het eerst besloten om beide teams uit de beker te zetten. Waarschijnlijk om een statement te maken tegen de geweldsexplosie op de tribunes in Frankrijk dit seizoen.