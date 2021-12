N'tab begint OKT met snelste tijd op 500 meter, tweede omloop om 19.11 uur

N'tab kan zich echter nog niet rijk rekenen. De schaatsers rijden later vanavond nog een 500 meter in Thialf en de verschillen in de top zijn klein. De snelste tijd na twee races telt voor de einduitslag. Alleen de winnaar is vrijwel zeker van een olympisch startbewijs.

Het olympisch kwalificatietoernooi is tot en met donderdag 30 december dagelijks te volgen bij de NOS via televisie, online en radio. In extra uitzendingen van Studio Sport op NPO 1 en v ia een livestream op NOS.nl en in de NOS-app zijn alle afstanden en reacties te zien.

Voor de 33-jarige Otterspeer is het deze week erop of eronder. Hij draait al jaren mee in de top, maar wist zich nog nooit te plaatsen voor de Spelen. Vier jaar geleden was hij er het dichtst bij: op de 500 meter kwam toen hij slechts 0,04 seconde tekort voor een olympisch ticket. In aanloop naar het OKT had Otterspeer last van een kleine beenblessure, waardoor hij geen trainingswedstrijden reed.

Ook N'tab was bij het vorige OKT ongelukkig. Hij maakte twee valse starts op de 500 meter, waardoor hij een olympisch debuut op zijn buik kon schrijven.

Krol verrassend snel

Thomas Krol reed verrassend hard. De specialist op de 1.000 en de 1.500 meter snoepte met 34,69 maar liefst 0,21 seconde van zijn persoonlijk record af. Daarmee staat hij nu vierde. De tweede omloop laat Krol lopen.

Ronald Mulder, in 2014 goed voor olympisch brons, reed met 34,74 de vijfde tijd. Mulder raakte in het begin van het seizoen geblesseerd aan zijn lies en reed twee weken geleden in Calgary pas zijn eerste wereldbeker, die uitliep op een flinke teleurstelling. "Met deze tijd is het uitzichtloos", verzuchtte hij destijds na zijn rit in 35,01.