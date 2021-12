Jonge Scheperkamp troeft ervaren sprinters af op OKT, N'tab en Verbij in wachtkamer

Op de 500 meter werden de startbewijzen na twee omlopen verdeeld. N'tab zette in de eerste race de snelste tijd (34,53) neer, maar in de tweede omloop steeg Scheperkamp boven zichzelf uit. De jonge schaatser, die pas dit seizoen zijn wereldbekerdebuut op het hoogste niveau maakte, verbeterde met 34,45 zijn persoonlijk record. Kai Verbij zette de derde tijd van de dag (34,56) neer in de eerste omloop. Bij zijn tweede poging ging Verbij onderuit, waarna hij naar zijn rug greep. Verbij moet net als N'tab in de wachtkamer plaatsnemen. Otterspeer redt het niet N'tab had geen geluk met zijn ritten; in beide races ging zijn tegenstander onderuit. In de de eerste omloop schoof Hein Otterspeer na een valse start tegen het ijs bij het uitgaan van de eerste bocht. N'tab kon zijn tegenstander net ontwijken, moest een slag laten lopen, maar besloot door te rijden. "Ik baal gewoon dat ik twee rommelige ritten om mijn oren krijg. Ik reed hard, maar er zat nog veel meer in. Als ik geen slag had moeten inhouden was het anders geweest", baalde N'tab, die in de tweede omloop zijn tegenstander Verbij zag vallen. Bekijk de reactie van N'tab en de beelden van de eerste omloop hieronder.

In de tweede omloop verbeterde N'tab zich niet (34,63). Otterspeer kwam in de tweede omloop ook niet in de buurt van de toptijden. Na opnieuw een valse start reed hij naar 34,89. Woensdag krijgt Otterspeer op de 1.000 meter een nieuwe kans op een olympisch ticket. Op die afstand is hij een van de grote kanshebbers.

OKT live te volgen bij de NOS Het olympisch kwalificatietoernooi is tot en met donderdag 30 december dagelijks te volgen bij de NOS via televisie, online en radio. In extra uitzendingen van Studio Sport op NPO 1 en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app zijn alle afstanden en reacties te zien.

Voor de 33-jarige Otterspeer is het woensdag erop of eronder. Hij draait al jaren mee in de top, maar wist zich nog nooit te plaatsen voor de Spelen. Vier jaar geleden was hij er het dichtst bij: op de 500 meter kwam toen hij slechts 0,04 seconde tekort voor een olympisch ticket. Ook N'tab was bij het vorige OKT ongelukkig. Hij maakte twee valse starts op de 500 meter, waardoor hij een olympisch debuut op zijn buik kon schrijven. Geen ticket voor Mulder Ronald Mulder, in 2014 goed voor olympisch brons, reed met 34,74 de vijfde tijd in de eerste omloop. Bij zijn tweede poging bleef de 35-jarige Mulder steken op 34,92, waardoor hij Peking uit zijn hoofd kan zetten. Toen dat besef eenmaal was doorgedrongen, hield Mulder het niet droog. "Dit doet pijn, het was ook mijn laatste kans op de Spelen." Mulder raakte in het begin van het seizoen geblesseerd aan zijn lies en reed twee weken geleden in Calgary pas zijn eerste wereldbeker, die uitliep op een flinke teleurstelling. "Natuurlijk heb ik een slecht seizoen, maar het voelde best goed deze week. Op dit niveau is het gewoon niet voldoende." Bekijk het gesprek met Mulder hieronder.

Mulder houdt het niet droog: 'Doet pijn, was mijn laatste kans op de Spelen' - NOS

Thomas Krol reed verrassend hard in de eerste omloop. De specialist op de 1.000 en de 1.500 meter snoepte met 34,69 maar liefst 0,21 seconde van zijn persoonlijk record af. Daarmee eindigde hij als vierde. Ook Kjeld Nuis tankte in de tweede omloop vertrouwen voor de 1.000 meter. Met 34,81 kwam hij heel dicht in de buurt van zijn persoonlijk record. Internationale bijrol De Nederlandse mannen speelden dit seizoen bij de vier wereldbekers een bescheiden bijrol op de 500 meter. N'tab heeft de beste klassering achter zijn naam: een zesde plaats in Stavanger. De kortste afstand wordt vooralsnog gedomineerd door de Japanners; Tatsuya Shinhama, Yamato Matsui en Wataru Morishige stonden meerdere keren op het podium. Ook de Canadees Laurent Dubreuil en de snelle Chinees Tingyu Gao hebben al indruk gemaakt. Het OKT duurt nog tot en met donderdag. Bekijk het volledige programma hieronder.

Vanwege die internationale krachtsverhoudingen staat de winnaar van de 500 meter bij de mannen op de achtste plaats op de matrix. De nummer twee en drie staan op plaats dertien en vijftien. In totaal mogen er negen mannen naar de Winterspelen in Peking, die op 4 februari beginnen. N'tab en Verbij zijn nu afhankelijk van het vervolg van het toernooi. Wanneer schaatsers zich op meerdere afstanden plaatsen, kunnen zij nog opschuiven op de matrix. Scheperkamp kan zijn ticket alleen nog kwijtraken als de KNSB gebruikmaakt van de aanwijsplekken. Meer weten over die matrix? Bekijk de uitlegvideo hieronder.