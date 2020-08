Scholieren: 'In de trein is het mondkapje verplicht, waarom niet in de klas?'

"Ik maak me er wel zorgen over dat er zoveel mensen om je heen lopen hier", zegt een leerling op de eerste schooldag. "Het is best gek dat je hier geen mondkapje hoeft te dragen. In de trein is het bijvoorbeeld verplicht, maar waarom niet in de klas?", zegt een ander.

Na bijna een half jaar zaten deze week de eerste middelbare scholieren weer met z'n allen in de klas. Want na maanden van thuisonderwijs en de zomervakantie, gingen de scholen in het noorden weer volledig open.

Ook schoolbesturen en docenten maken zich zorgen. Op verzoek van de VO-raad keek het RIVM deze week nogmaals naar de maatregelen in het voortgezet onderwijs. Conclusie: de huidige regels voldoen. Volgens het RIVM is het verplicht dragen van mondkapjes in school niet nodig.

Toch besloten een aantal middelbare scholen in het noorden deze week een mondkapjesplicht in te voeren. Iedereen die tussen de lessen door in de gang loopt of pauze houdt, moet er eentje op. Ook sommige scholen in het zuiden, waar de scholen vanaf maandag opengaan, willen met mondkapjes gaan werken.

Half op

Deze week gingen leerlingen van onder meer het Mendelcollege in Haarlem met mondkapjes naar school. "Het hele personeel wilde mondkapjes, zodat het veiliger wordt op school", zegt rector Jan-Mattijs Heinemeijer. Leerlingen begrijpen de beslissing. "Ik snap het wel dat het moet, maar is het toch vervelend", zegt iemand. Maar er zijn ook twijfels. "Ik weet niet hoeveel zin het heeft eerlijk gezegd. Heel veel mensen doen hem ook maar half op."

Volgens scholierenorganisaties LAKS bestaat er verder vooral bezorgdheid over het verspreiden van het virus via de ventilatiesystemen in scholen. Minister Slob (Onderwijs) heeft daarom een landelijk team opgericht dat scholen moet helpen de ventilatie zo snel mogelijk op orde te krijgen.

Drijvende kracht

Ook in de persconferentie van afgelopen dinsdag ging het over de zorgen op middelbare scholen. Volgens minister De Jonge kan nog steeds iedereen naar school en is afstand onderling niet nodig.

"Op scholen kan de verspreiding wel degelijk plaatsvinden. Dat zie je ook in een aantal studies terug. Maar ze zijn geen drijvende kracht in de verspreiding van het virus", benadrukte De Jonge.

Als je je aan de basisregels houdt, zei hij, zijn de risico's op verspreiding in de klas klein. "Nul risico's zijn er niet, maar het risico van een ernstig beperkt onderwijs is ook niet gering", aldus De Jonge.