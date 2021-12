Sinds september ruim 600 achterblijvers uit Afghanistan geëvacueerd

De afgelopen maanden heeft Nederland ruim 600 mensen geëvacueerd uit Afghanistan, voornamelijk via Qatar (352) en Pakistan (221). Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving door het AD.

Het gaat om mensen die waren achtergebleven na de militaire evacuatiemissie uit Kabul, waarbij in augustus zo'n 2500 mensen werden opgehaald. Hen evacueren bleek ingewikkeld, vanwege de veranderde veiligheidssituatie in Afghanistan als gevolg van de machtsovername van de Taliban.

Het demissionaire kabinet zei in oktober zich in te zetten om nog zo'n 2100 Afghanen op te halen. Daarbij ging het onder anderen om tolken die voor Nederland, de EU of de NAVO hebben gewerkt en om zo'n 320 inwoners van Nederland, die bijvoorbeeld ten tijde van de machtsovername op familiebezoek waren. Van die groep moeten dus nog ongeveer 1500 mensen worden opgehaald.

Paspoort

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Nederland zich blijft inzetten voor evacuatie van de resterende Afghanen en Nederlanders die volgens de Nederlandse criteria voor evacuatie in aanmerking komen. "Het proces om die personen in kaart te brengen is nog in volle gang", aldus het ministerie.

Een grote uitdaging daarbij is het bezit van een identiteitsbewijs. De Taliban eisen dat mensen die Afghanistan willen verlaten over een paspoort beschikken, maar veel Afghanen hebben dat niet. Een paspoort aanvragen is niet zonder gevaar: zo zijn de lange rijen voor overheidskantoren een doelwit gebleken voor terroristen.

Evacuatie kon beter

Twee weken geleden oordeelde een onderzoeksbureau, dat was ingehuurd door het demissionaire kabinet, dat de evacuatie van Afghanen beter had kunnen verlopen. Zo constateerden de onderzoekers dat in de aanloop naar de crisis zorgvuldigheid lang belangrijker was dan snelheid. Dat vormt "in tijden van crisis juist een belemmering", concludeerden de onderzoekers.

Daarbij speelde het de betrokken ministeries parten dat de opmars van de Taliban sneller ging dan verwacht. "Vooral het moment van de val van Kabul kwam voor velen als een onaangename verrassing." Daarbovenop kwam dat de informatiepositie van Nederland verslechterde en "Nederland ongeveer als laatste wist dat de andere landen zich al op het vliegveld hadden teruggetrokken".

NOS-correspondent Daisy Mohr sprak onlangs in Qatar met de geëvacueerde Najla, wier Nederlandse man door de Taliban werd vermoord: